به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح سه‌شنبه در دیدار با فرماندهی و پرسنل انتظامی استان اصفهان که به مناسبت هفته فراجا انجام شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نظم و امنیت، اظهار کرد: امنیت حاکم بر جامعه، ثمره ایثار، فداکاری و مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نیروهای مسلح است که همچون دژی مستحکم در برابر تهدیدات، مایه آرامش و دلگرمی مردم هستند.

حمایت از فراجا تکلیفی شرعی و قانونی است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به جایگاه رفیع حافظان امنیت در آموزه‌های دینی و سیره اهل‌بیت (ع)، حمایت از مجموعه انتظامی را وظیفه‌ای شرعی و قانونی دانست و گفت: دستگاه قضایی خود را ملزم به حمایت همه‌جانبه از نیروهای فراجا می‌داند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اعتقاد راسخ داریم که باید در حوزه پشتیبانی‌های مادی و معنوی، متناسب با شأن و مأموریت‌های دشوار این نیرو، اقدامات لازم صورت گیرد. در همین راستا، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی باید اهتمام ویژه‌ای برای تقویت بنیه اقتصادی کارکنان فراجا داشته باشند؛ چرا که این عزیزان استحقاق برخورداری از بهترین شرایط را دارند.

دستگاه قضا برای حاشیه‌سازان امنیت اصفهان خط و نشان کشید

حجت‌الاسلام جعفری با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای اجتماعی پیرامون طرح‌های پلیس، بر لزوم تداوم مقتدرانه اقدامات انتظامی تأکید کرد و گفت: یکی از شاخص‌های اصلی تعیین اولویت‌های اجرایی، مطالبات و خواسته‌های مردم است. بنابراین، به‌رغم برخی اظهارنظرهای بی‌پایه و غیرکارشناسی، اجرای طرح‌های امنیت‌محور باید با قوت و جدیت ادامه یابد.

وی ادامه داد: دادگستری استان همچون گذشته حامی قاطع اجرای قانون است. قاطبه مردم، نیروی انتظامی را بخشی از بدنه خود می‌دانند و حامی اصلی این عزیزان در اجرای طرح‌های انتظام‌بخشی هستند؛ چرا که مردم شاهدند نیروهای انتظامی با وجود تمامی محدودیت‌ها و فشارها، در هر شرایطی پای کار امنیت و آرامش جامعه ایستاده‌اند.

رئیس کل دادگستری اصفهان ابراز کرد: دستگاه قضایی برای اجرای طرح‌هایی که با هدف تقویت، تأمین و تحکیم امنیت عمومی و روانی جامعه تدوین شده‌اند، هیچ‌گونه محدودیتی قائل نیست و با تمام ظرفیت در کنار فراجا خواهد بود.