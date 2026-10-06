سلگی: پنج هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال کالای احتکاری در استان مرکزی کشف شد

سرهنگ محمدعقیل سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، کشفیات قاچاق کالا و ارز در استان مرکزی با افزایش ۱۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از ۹۳۰ میلیارد ریال رسید.

وی افزود: گسترش پدیده قاچاق و آثار مخرب آن بر تولید، تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری و اشتغال، یک تهدید جدی است و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری و ایفای نقش همه دستگاه‌های مرتبط است.

سلگی تصریح کرد: امنیت اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود و ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی در این زمینه نقش مؤثری بر عهده دارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ادامه داد: پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی، شناسایی و برخورد با جرایم مخل نظام اقتصادی، تعدی کارکنان دولت به اموال دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال، فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم بورسی، اختلاس و ارتشا، دریافت و پرداخت تسهیلات غیرمجاز، تخلفات بانکی و گمرکی، زمین‌خواری، احتکار و سایر جرایم دارای ماهیت اقتصادی از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

وی تاکید کرد: در نیمه نخست امسال، مجموع کشفیات مرتبط با احتکار کالاهای اساسی و سایر کالاها به پنج هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید.

سلگی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات انبارها در سامانه جامع انبارها افزود: اصناف باید نسبت به ثبت انبارهای خود در این سامانه اقدام کرده و موجودی انبارها را نیز به‌صورت مستمر به‌روز کنند به‌گونه‌ای که ورود و خروج کالاها به شکل دقیق ثبت شود.

وی بیان کرد: برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸، ثبت انبارها و اعلام دقیق موجودی کالاها الزامی است و در صورت رعایت نکردن این الزامات قانونی، برخورد قضایی انجام خواهد شد.

سلگی افزود: انتظار می‌رود اصناف با رعایت الزامات قانونی و ثبت به‌موقع اطلاعات انبارها، همکاری لازم را با مجموعه انتظامی داشته باشند تا از بروز مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی در این حوزه جلوگیری شود.

کالاهای سلامت‌محور قاچاق زیر ذره‌بین پلیس امنیت اقتصادی مرکزی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشاره به کشفیات کالاهای سلامت‌محور گفت: کالاهای سلامت‌محور از جمله برخی محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی در زمره کالاهای مجاز مشروط قرار دارند؛ به این معنا که ورود آن‌ها به کشور ممنوع نیست، اما نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح از جمله دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت است.

وی افزود: متأسفانه قاچاقچیان برای دستیابی به سود بیشتر، بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به ورود این کالاها می‌کنند و در بسیاری از موارد نیز الزامات مربوط به حمل و نگهداری آن‌ها رعایت نمی‌شود.

سلگی تصریح کرد: پس از کشف این اقلام، مطابق شیوه‌نامه‌های مربوط، کالا برای بررسی و آزمایش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار می‌گیرد؛ چراکه حمل برخی کالاهای سلامت‌محور باید با خودروهای استاندارد و یخچال‌دار انجام شود، در حالی که این الزامات در حمل‌ونقل قاچاق رعایت نمی‌شود و حتی مواردی از نگهداری این کالاها در شرایط نامناسب و در کنار ضایعات مشاهده شده است.

وی افزود: با توجه به ارتباط مستقیم این اقلام با سلامت مردم، کالاهای سلامت‌محوری که بدون رعایت ضوابط و مجوزهای قانونی وارد کشور شده باشند، پس از تأیید مراجع تخصصی، تعیین تکلیف قانونی خواهند شد.