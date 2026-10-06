۶ سؤال ملی نمایندگان از وزرا در صحن مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:



سؤال ملی مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص تبصره یک قانون بودجه سال جاری.



سؤال ملی محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی عملکرد مالی، اقتصادی و سیاسی در بدنه و هیئت‌مدیره شرکت‌های صنعتی و معدنی.



سؤال ملی علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.



سؤال ملی علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره چگونگی اقدامات وزارت امور خارجه در جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت.



سؤال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی واگذاری اراضی مازاد برای اجرای برنامه‌های تولید مسکن دولت.



سؤال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم انجام تعهدات وزیر اقتصاد به کمیسیون عمران در اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن.