شکوری: ۳ میلیارد تن ذخیره قطعی در اختیار بخش معدن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شکوری پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهرستان محلات اظهار کرد: استان مرکزی به‌واسطه تنوع بالای سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، از رتبه‌های برتر کشور در این حوزه برخوردار است، اما با وجود ظرفیت چشمگیر، هنوز سهم قابل‌توجهی در تولید و فرآوری ندارد.

وی افزود: سهم ایران از ذخایر شناخته‌شده سنگ جهان حدود ۲ درصد است، اما میزان بهره‌برداری از این ظرفیت کمتر از نیم درصد برآورد می‌شود؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، بیانگر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های تولید و صادرات صنعت سنگ کشور است.

شکوری با بیان اینکه بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره قطعی در اختیار بخش معدن ایران قرار دارد، افزود: در حال حاضر به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود که ۹۷ درصد آن در داخل مصرف و تنها سه درصد به‌صورت کوپ یا فرآوری‌شده صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه مصرف سنگ در ساختمان‌سازی ایران بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است، ادامه داد: در کشورهای اروپایی نیز میزان مصرف بالاست، اما بخش عمده آن در مبلمان شهری و فضاهای عمومی استفاده می‌شود، در حالی که در ایران بیشتر در ساختمان‌ها مصرف می‌شود.

استان مرکزی با بیشترین تنوع سنگی کشور، هنوز در تولید و فرآوری به جایگاه واقعی نرسیده است

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به محدودیت‌های موجود در بازار داخلی افزود: به‌دلیل رکود ساخت‌وساز و نبود ظرفیت عرضه در داخل، بخش قابل توجهی از سنگ‌های تولیدی بدون مصرف مانده و این وضعیت موجب زیان جدی در بخش حمل‌ونقل و معدن شده است.

وی تاکید کرد: تنها راه نجات این صنعت، توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی است.

شکوری با اشاره به برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر صادرات غیرقانونی یا نادرست سنگ‌های فرآوری‌شده گفت: این نوع فضاسازی‌ها و کلیپ‌های منتشرشده، غیرکارشناسی و گمراه‌کننده است.

وی ادامه داد: سال‌های زیادی واردات سنگ فرآوری‌شده به کشور ممنوع است و ادعاهایی مانند انتقال سنگ‌های فرآوری‌شده روی کشتی‌ها کاملاً نادرست و غیرواقعی است.

شکوری تصریح کرد: ارزش افزوده تنها در تغییر شکل ماده معدنی خلاصه نمی‌شود، بلکه هر نوع تغییر در زمان و مکان عرضه محصول نیز بخشی از فرآیند تولید است.

وی گفت: نگهداری محصولات در سردخانه‌ها تا عرضه در زمان مناسب یا انتقال سنگ به بازارهای جهانی، خود نوعی تولید و ایجاد ارزش افزوده محسوب می‌شود.

شکوری تأکید کرد: تمامی فعالان زنجیره تولید سنگ، از معدن‌دار تا بهره‌بردار و صادرکننده، باید مورد احترام قرار گیرند و هرگونه زیان در تولید باید به‌طور عادلانه در سراسر زنجیره توزیع شود، همکاری میان همه حلقه‌ها کلید پویایی و تداوم صنعت سنگ کشور است.

کاهش موانع ارزی، کلید افزایش صادرات و بهره‌وری صنعت سنگ است

رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: رفع محدودیت‌های ارزی و هم‌افزایی زنجیره تولید، نقش مهمی در افزایش صادرات و ارتقای بهره‌وری این صنعت دارد.

وی افزود: موضوعاتی چون عوارض، مالیات، پیمان‌سپاری و محدودیت‌های انتقال ارز از جمله چالش‌های فعالان اقتصادی است و درخواست شد تا تجهیزات فعال در کشور بتوانند بدون مانع قانونی از ارز ایرانیان خارج از کشور استفاده کنند تا صادرات تسهیل و رانت ارزی کاهش یابد.

شکوری تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز آزاد و رسمی موجب حذف بخش عمده تقاضای سفته‌بازی و رانت ارزی شده و می‌تواند مازاد ارز ایجاد کرده و به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته، سنگ طبیعی ایران با کربن صفر در همکاری با انجمن‌های بین‌المللی معرفی شد و نشان داده شد که انتشار کربن آن کمتر از کاشی و سنگ‌های مصنوعی است، اقدامی که منجر به تشکیل فدراسیون جهانی سنگ با حضور ایران شد.

شکوری تاکید کرد: هدف ما ارتقای سهم ایران در بازار جهانی است‌ و پیش‌بینی می‌شود حجم بازار سنگ تا ۲۰۳۰ به ۶۰ میلیارد دلار برسد و با نهضت ایجادشده، این رقم قابل افزایش است.

وی افزود: بیانیه‌های کربن تهیه شده تا محصولات سنگ ایران از نظر زیست‌محیطی شفاف بوده و قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند؛ در غیر این صورت، مالیات‌های کربنی یا محدودیت‌های صادراتی اعمال خواهد شد.

ساماندهی ۸۵ نفر نیروی کار با همکاری استان‌ها و انجمن‌های تخصصی انجام شد

رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: با پیگیری مسئولان استانی و حمایت استاندار مرکزی، ۸۵ نفر نیروی کار که پیش‌تر با مشکل اشتغال مواجه بودند، در قالب برنامه‌ای منسجم ساماندهی شدند و مجدداً به واحدهای خود بازگشتند.

وی افزود: در تعامل با استان اصفهان و مکاتبه با مسئولان مرتبط، اطمینان حاصل شد که هیچ کارخانه‌ای بدون هماهنگی از نیروی کار اتباع خارجی استفاده نکند و همه مسائل قانونی رعایت شود.

شکوری تصریح کرد: این اقدام به‌ویژه در روزهای تعطیل و خارج از نوبت انجام شد تا روند ساماندهی با سرعت و دقت پیش رود.

وی ادامه داد: کارفرمایان و معدن‌داران متعهد شده‌اند مسئولیت کامل رفاه، اقامت و شرایط کاری اتباع خارجی را بر عهده گرفته و با مدیریت مناسب، از بروز هرگونه مشکل اجتماعی پیشگیری کنند.

شکوری تاکید کرد: این اقدام نمونه‌ای از هم‌افزایی مؤثر میان دولت، انجمن‌های تخصصی و کارفرمایان در جهت تقویت پویایی صنعت سنگ و صیانت از حقوق نیروی انسانی به شمار می‌رود.

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: در صورت بازگشت بازار معادن و صنعت سنگ به جایگاه واقعی خود، این بخش می‌تواند سالانه تا ۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: این ظرفیت عظیم نه‌تنها به رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و رونق واحدهای فرآوری و تولیدی در استان‌ها خواهد بود.