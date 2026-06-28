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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

عملیات اکتشاف معدن سیلیس در روستای اقداش خنداب متوقف شد

عملیات اکتشاف معدن سیلیس در روستای اقداش خنداب متوقف شد

اراک- معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از توقف کارگاه اکتشاف معدن سیلیس در روستای اقداش از توابع شهرستان خنداب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فرحزاد اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وجود آثار تاریخی در محدوده فعالیت اکتشاف معدن سیلیس روستای اقداش، کارشناسان میراث‌فرهنگی با حضور در محل نسبت به بررسی میدانی موضوع اقدام کردند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در جریان این بازدید، شواهد و سنگ‌نگاره‌های تاریخی در محدوده مورد نظر شناسایی شد که با توجه به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی، عملیات اکتشاف تا انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین تکلیف نهایی متوقف شد.

وی ضمن تقدیر از حساسیت و همکاری مردم منطقه در حفاظت از آثار تاریخی، تأکید کرد: صیانت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و مشارکت مردمی نقش مؤثری در شناسایی و حفاظت از این آثار ارزشمند دارد.

کد مطلب 6872966

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