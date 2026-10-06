چمران: آمریکا باید از منطقه خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصَدوسی و ششمین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده ‌روزه، شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه رزمندگان و فرماندهان عالی‌رتبه و همچنین شهدای دانشمند هسته‌ای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای حوادث تروریستی و شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، در ابتدای جلسه شورا با اشاره به مناسبت ویژه پانزدهم مهرماه و مرور تحولات منطقه، اظهار کرد: پانزدهم مهرماه، روز جهانی حماسه فلسطین و یادآور سالروز آغاز طوفان الاقصی است؛ روزی که شاهد بودیم یک ضربه بزرگ به صهیونیست‌ها وارد شد.

وی ادامه داد: از زمان آغاز طوفان الاقصی تاکنون، به‌ویژه در غزه، شاهد هستیم که مردم مظلوم فلسطین همچنان در آتش بمباران، جنگ و کشتار رژیم صهیونیستی می‌سوزند و این جنایت‌ها علیه مردم فلسطین ادامه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: با وجود تمام این جنایت‌ها و فشارهایی که بر مردم فلسطین وارد شده، آنها توانستند به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کنند و به همین دلیل، از این روز به عنوان روز حماسه فلسطین و آغاز طوفان الاقصی یاد می‌کنیم.

چمران در ادامه با اشاره به پانزدهم مهرماه، روز روستا و عشایر، گفت: روستاییان و عشایر در کشور ما جایگاه بسیار بالایی دارند و نقش آنها در اقتصاد، تولید و زندگی کشور بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه در گذشته بخش اعظم جمعیت کشور در روستاها و میان عشایر زندگی می‌کردند، اظهار کرد: امروز شرایط تغییر کرده است و جمعیت شهرنشین افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بخش بزرگی از جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: باید تلاش کنیم روستاها همچنان آباد، زنده و پردرآمد باقی بمانند تا روستاییان مجبور به ترک روستاهای خود نشوند.

چمران ادامه داد: طبیعی است که آبادانی شهرها از روستاها می‌گذرد و اگر ما روستاهای آباد و پویا داشته باشیم، قطعاً و یقیناً مسائل شهری خود را نیز بهتر می‌توانیم حل کنیم. بنابراین توجه به روستاها و عشایر فقط یک موضوع مربوط به روستاییان نیست، بلکه موضوعی ملی است و بر وضعیت شهرها و حتی روند توسعه کشور نیز تأثیر مستقیم دارد.

کودکان امروز، سازندگان آینده کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به شانزدهم مهرماه، روز جهانی کودک، اظهار کرد: در این ایام جشنواره فیلم کودک نیز در شهر اصفهان به صورت بین‌المللی برگزار شده است و این موضوع فرصت خوبی برای توجه بیشتر به کودکان و مسائل مربوط به آنهاست.

چمران با تأکید بر اینکه کودکان امروز سازندگان آینده کشور و میهن اسلامی ما خواهند بود، گفت: باید در این زمینه تلاش فراوانی داشته باشیم و برای آینده کودکان برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: این برنامه‌ریزی باید به‌خصوص از نظر فرهنگی، جسمی و روحی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های منسجم و مناسبی برای رشد و تربیت کودکان داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان ایرانی اشاره کرد و گفت: لازم می‌دانم قهرمانی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در جهان را تبریک بگویم.

وی افزود: در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم، هر پنج عضو تیم ایران موفق به کسب مدال طلا شدند و این اتفاق سابقه نداشته است. این دانش‌آموزان توانستند به جایگاه بسیار بالایی دست پیدا کنند و باید این موفقیت را به ملت ایران، مردم عزیز کشورمان و همه فیزیکدانان و جامعه علمی تبریک گفت.

چمران ادامه داد: امیدواریم این موفقیت‌ها همچنان ادامه داشته باشد و جوانان و دانش‌آموزان ما بتوانند در عرصه‌های مختلف علمی برای کشور افتخارآفرینی کنند.

وی با اشاره به خاطره حضور خود در خانه نجوم شهر تهران در منطقه یک خاطرنشان کرد: به یاد دارم که سه دوره قبل نیز عزیزان دانش‌آموز ما موفق به کسب مدال شده بودند و ما آنجا حاضر شدیم و از آنها تشویق و تقدیر به عمل آمد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: همان زمان نیز آرزو شد که این موفقیت‌ها ادامه پیدا کند و امروز خوشحالیم که این مسیر ادامه یافته است.

چمران با تأکید بر اهمیت این موفقیت افزود: این تیم برای بار دوم توانسته است در میان حدود ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان در این رقابت‌ها به مقام نخست دست پیدا کند و این موفقیت بزرگی برای مردم و کشور ماست.

وی خاطرنشان کرد: این موفقیت در شرایطی به دست آمده که دانش‌آموزان ما برای رفت‌وآمد و حضور در مسابقات نیز شرایط کاملاً مناسبی نداشتند و تحریم‌ها و شرایط موجود مشکلاتی را برای رفتن آنها به محل برگزاری مسابقات ایجاد کرده بود، اما با وجود همه این مشکلات، توانستند در رقابت‌های برگزارشده در ویتنام موفق ظاهر شوند.

چمران گفت: این موفقیت قابل تقدیر و تشویق است و باید از این دانش‌آموزان و خانواده‌ها و مربیان آنها حمایت شود.

ایران بر بام آسیا در رباتیک دانش‌آموزی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موفقیت دیگر دانش‌آموزان ایرانی اشاره کرد و گفت: تیم رباتیک دانش‌آموزی کشورمان نیز بر بام آسیا ایستاد و توانست در قاره آسیا به جایگاه نخست دست پیدا کند.

وی افزود: این تیم توانست تیم‌های قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان، هنگ‌کنگ و چین را پشت سر بگذارد و در جایگاه نخست قرار گیرد.

چمران ادامه داد: این موفقیت را نیز به اعضای تیم، همه همکاران و مربیان آنها، خانواده‌هایشان و مردم خوب ایران اسلامی تبریک می‌گوییم.

وی ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان ایرانی همچنان در عرصه‌های علمی، فناوری و رقابت‌های بین‌المللی بدرخشند و شاهد موفقیت‌های بیشتری از سوی آنها باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصاویر منتشرشده از برخورد با دانش‌آموزان در فرانسه اظهار کرد: ما کاری به مسائل داخلی کشور فرانسه نداریم، اما به هر حال تصاویر تکان‌دهنده‌ای که از سرکوب دانش‌آموزان در این کشور منتشر می‌شود، بسیار تأسف‌آور است.

وی افزود: فرانسه کشوری است که خودش را مهد آزادی می‌داند و برای دیگران نسخه می‌پیچد و به‌خصوص در مواقع مختلف، درباره مسائل کشورهای دیگر اظهارنظر و حتی دخالت و زبان‌درازی می‌کند، اما آنچه امروز در این کشور و در برخورد با دانش‌آموزان مشاهده می‌شود، بسیار تکان‌دهنده و وحشیانه است.

چمران ادامه داد: گفته شده است حدود پنج هزار دانش‌آموز بازداشت شده‌اند. حال اگر چنین اتفاقی در ایران رخ داده بود، ببینید چه هیاهویی در دنیا برپا می‌شد.

وی با انتقاد از استانداردهای دوگانه در برخورد با مسائل حقوق بشری گفت: چون این اتفاق در فرانسه رخ داده و فرانسه خود را مدعی آزادی می‌داند، بسیاری از کسانی که در موارد مشابه برای دیگر کشورها هیاهو به راه می‌اندازند، درباره این موضوع سکوت می‌کنند.

دومینوی اخراج آمریکا از منطقه

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود به تحولات منطقه و خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره کرد و گفت: لازم است به موفقیت بزرگی اشاره کنم که هم برای ملت عراق، هم برای امت اسلامی، هم برای مقاومت اسلامی و هم برای ملت ما اهمیت دارد و آن، خروج آمریکا، یا بهتر بگوییم اخراج آمریکا از عراق است.

وی افزود: به هر حال آمریکا را از عراق اخراج کردند. آمریکا از افغانستان نیز با آن خفت خارج شد و از عراق هم بیرون رفت.

چمران تأکید کرد: امیدواریم آمریکا از خلیج فارس نیز، که فعلاً از آن بیرونش کرده‌ایم، خارج شود و ان‌شاءالله از منطقه نیز فراری داده شود.

وی ادامه داد: امیدواریم این اتفاق برای آمریکا درسی باشد تا دیگر به کشورهای دیگر این‌گونه تهاجم نداشته باشد و تصور نکند می‌تواند با حضور نظامی و دخالت در کشورهای منطقه، اراده خود را به ملت‌ها تحمیل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما این موفقیت بزرگ را ارج می‌نهیم و خداوند متعال را به خاطر این پیروزی‌ها شاکریم.

چمران با اشاره به همبستگی مردم ایران و عراق اظهار کرد: امیدواریم هم مردم ایران و هم مردم عراق که در کنار یکدیگر ایستادند، همچنان در مسیر موفقیت حرکت کنند.

وی افزود: ما این همراهی و همدلی را در مراسم تشییع آن شهید عزیز نیز مشاهده کردیم؛ جایی که مردم حماسه بزرگی برپا کردند و نشان دادند که پیوند میان ملت‌های ایران و عراق، پیوندی عمیق و ناگسستنی است.

چمران ادامه داد: امیدواریم این وحدت و همراهی همچنان ادامه پیدا کند و ملت‌های منطقه بتوانند در کنار یکدیگر در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تجاوزات ایستادگی کنند.

پیروزی‌های یمن، پیروزی مقاومت اسلامی است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به تحولات یمن و مقاومت اسلامی گفت: پیروزی‌های یمن، پیروزی‌های مقاومت اسلامی است و خوشحالیم که مقاومت اسلامی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است.

وی افزود: مقاومت در این راه توانسته است با وجود همه فشارها و مشکلات، به موفقیت‌های مهمی دست پیدا کند و مسیر خود را ادامه دهد.

چمران با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب گفت: بسیاری از مفسران و تحلیل‌گران سیاسی تعبیری داشتند بر این اساس که تنگه هرمز و باب‌المندب مانند دو دیگ در کنار یکدیگر قرار دارند و مکمل یکدیگر هستند.

رئیس شورای شهر خاطر نشان کرد: این دو نقطه مهم و راهبردی، در شرایط کنونی نقش مهمی در معادلات منطقه‌ای دارند و جریان مقاومت نیز کار خود را در این عرصه آغاز کرده و به موفقیت‌های سریعی دست یافته است.