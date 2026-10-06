زمان جدید عرضه «خانه ریز» شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در دومین مرحله عرضه «خانه‌ریز» در مهرماه، متقاضیان و سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند متناسب با میزان نقدینگی و بودجه موردنظر خود، نسبت به ثبت سفارش و خرید متراژ مشخص از پروژه‌های ساختمانی عرضه‌شده در سامانه رسمی «خانه‌ریز» اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، سفارش‌گیری از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه آغاز خواهد شد و متقاضیان می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، سفارش خرید مورد نظر را ثبت و فرایند معامله را دنبال کنند.

«خانه‌ریز» با هدف تسهیل ورود سرمایه‌های خرد به حوزه ساخت‌وساز و فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم در پروژه‌های ساختمانی راه‌اندازی شده است. در این سکو، خریداران پس از انجام معامله می‌توانند وضعیت دارایی خود و روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ساختمانی را از طریق درگاه‌های رسمی پیگیری کنند.

همچنین دارندگان دارایی در«خانه‌ریز» می‌توانند دارایی خود را در بازار این سکو به سایر متقاضیان عرضه کنند؛ سازوکاری که امکان انجام معاملات میان دارندگان و خریداران و شکل‌گیری قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش می‌توانند به سامانه رسمی «خانه‌ریز» مراجعه کنند:

https://khanehriz.shahrzadcity.ir