چمران: هرچه داریم از مکتب امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه چهارشنبه در آئین ملی «بوشهر؛ حسینیه مقاومت» با گرامیداشت یاد شهدای بوشهری و شهدای ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران، اظهار کرد: گروهی از رزمندگان بوشهر به رهبری شهید ماهینی در این جبههها حضور داشتند که یاد و خاطره آنان همواره در تاریخ مقاومت کشور ماندگار خواهد بود.
وی افزود: ما هرچه داریم از امام حسین (ع) و سرور شهیدان داریم؛ شهدای ما، انقلاب ما، کشور ما و دین ما همه و همه از عاشورا الهام گرفتهاند. اگر حضرت زینب (س) و امام زینالعابدین (ع) پیام عاشورا را زنده نگه نمیداشتند، معلوم نبود امروز از حقیقت اسلام چه باقی میماند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از قرائتهای تحریفشده از اسلام تصریح کرد: اسلامی که برخی خلفا و حاکمان مدعی آن بودند، اسلام ناب محمدی (ص) نبود؛ اسلامی که با ظلم، فساد و وابستگی به قدرتهای استکباری آمیخته باشد، نسبتی با مکتب امام حسین (ع) ندارد، امروز هم میبینیم کشورهایی که نام اسلام را یدک میکشند، به آمریکا نزدیکترند تا به راه سیدالشهدا (ع).
چمران با اشاره به ریشههای نهضت اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ما از عاشورا آغاز شد؛ از مساجد و هیئات، از قیام ۱۵ خرداد و از ندای امام خمینی (ره). در دوران دفاع مقدس نیز رزمندگان با پیشانیبند «یا حسین» به جبههها میرفتند و همین شعار عاشورایی رمز پیروزی و ایستادگی ملت ایران بود.
وی با مرور تحولات جبهه مقاومت در منطقه افزود: در لبنان، زمانی که نیروهای چندملیتی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی این کشور را اشغال کرده بودند، این مقاومت اسلامی و حزبالله بود که با الهام از مکتب امام حسین (ع) و با بنیانگذاری امام موسی صدر و شهید دکتر چمران، توانست اشغالگران را وادار به عقبنشینی کند؛ امروز نیز حزبالله قدرتی تعیینکننده در منطقه است که تلاش آمریکا برای خلع سلاح آن، هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: فلسطین سالها با جریانهای پراکنده و ایدئولوژیهای غیرالهی به جایی نرسید، اما زمانی که حماس و جهاد اسلامی با نام اسلام، مکتب عاشورا و راه مقاومت وارد میدان شدند، توانستند آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ستوه بیاورند؛ هرچند رنج میکشند، اما پیروزی نهایی از آنِ آنان خواهد بود.
چمران با اشاره به خاطرات خود از بوشهر گفت: من از سال ۱۳۴۸ بهعنوان تبعیدی در بوشهر حضور داشتم و از نزدیک با هیئات، عزاداریها و روحیه حسینی مردم این دیار آشنا شدم، بوشهر از دیرباز یکی از پایگاههای مهم دین، مقاومت و عشق به اهلبیت (ع) بوده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و فرهنگ عاشورا خاطرنشان کرد: تا زمانی که نام امام حسین (ع) زنده است، انقلاب، مکتب و هویت ما زنده خواهد ماند و این مسیر تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) با قدرت ادامه خواهد یافت.
نظر شما