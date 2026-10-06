به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد: این سه هسته در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان و با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان، در شهرستان قشم آن استان، شناسایی و قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی منهدم شدند.

۲ نفر از این تروریست‌ها در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۱۰ نفر دیگر از اعضای تیم‌های تروریستی وارداتی دستگیر شدند.

این تروریست‌ها دوره‌های آموزش های نظامی، بمب‌گذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد ایران شده و در خانه‌های تیمی مستقر بودند اما با کمک گزارش‌های مردمی و همکاری فرماندهی انتظامی و سپاه استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند.

از تروریست‌های دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط شده است. ‌

همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند دو باند سازمان یافته‌ی شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی را متلاشی و ۵ شرور مسلح را به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات مربوطه دستگیر کنند.