علی هاشمزهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور و همراهی اقشار مختلف مردم در برنامه‌های اجتماعی و عمومی منطقه اظهار کرد: حضور مردم از گروه‌ها، اقوام و مذاهب مختلف، از جمله شیعه و سنی، نشان‌دهنده روابط عمیق، صمیمانه و ریشه‌دار میان مردم منطقه است.

فرماندار بمپور افزود: مردم شیعه و سنی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این ارتباط و رفاقت، سرمایه‌ای ارزشمند برای منطقه به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که در طول سال‌ها شکل گرفته و همچنان با قوت ادامه دارد.

وی ادامه داد: حفظ آرامش، همدلی و انسجام میان مردم تنها یک موضوع مقطعی نیست، بلکه ضرورتی همیشگی برای تقویت امنیت، ثبات و پیشرفت منطقه است و هر اندازه این پیوندها مستحکم‌تر باشد، زمینه برای ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم کمتر خواهد شد.

هاشمزهی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب تصریح کرد: دشمن همواره تلاش کرده است با برجسته کردن اختلافات و ایجاد بدبینی، انسجام جامعه را تضعیف کند، اما هوشیاری و بصیرت مردم موجب شده بسیاری از این توطئه‌ها خنثی شود.

وحدت و همدلی باعث امنیت و آرامش جامعه است

وی گفت: مردم منطقه نشان داده‌اند که با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در مسائل مهم اجتماعی و ملی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند اختلاف‌افکنی به روابط میان آنان آسیب بزند.

فرماندار بمپور خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان اقوام و مذاهب، گفت‌وگو، رفاقت و احترام متقابل باید به یک رویکرد مستمر در جامعه تبدیل شود؛ چرا که وحدت و همدلی مردم، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ آرامش و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است.

هاشمزهی تأکید کرد: هر اندازه پیوندهای اجتماعی و ارتباط میان مردم بیشتر شود، فرصت برای اجرای نقشه‌های تفرقه‌افکنانه کمتر خواهد شد و جامعه با آرامش و قدرت بیشتری می‌تواند مسیر توسعه و سربلندی را دنبال کند.