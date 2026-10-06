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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

وضعیت آب و هوایی در شمال سیستان و بلوچستان

وضعیت آب و هوایی در شمال سیستان و بلوچستان

زهک- در این ویدیو بخشی از آخرین وضعیت زهک در پی طوفان و خیزش گرد و غبار در دشت امیرنظام را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6969282

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