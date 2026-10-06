https://mehrnews.com/x3dfGg ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ کد مطلب 6969282 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ وضعیت آب و هوایی در شمال سیستان و بلوچستان زهک- در این ویدیو بخشی از آخرین وضعیت زهک در پی طوفان و خیزش گرد و غبار در دشت امیرنظام را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6969282 کپی شد مطالب مرتبط هنر دستان زنان بلوچ در روستای کلپورگان؛ میراث چند هزار ساله فرهنگی ۳ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوبشرق منهدم شدند استقرار پلیس راه در زهک؛ ضرورتی برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی مولوی حسین بر: «شهید ظریفی» همواره دغدغه معیشت مردم را داشت اجتماع مردم زابل در دویست و بیست و دومین شب دفاع از وطن تشییع شهدای «شیعه و اهلسنت» جلوهای از وحدت سیستان و بلوچستان است امام جمعه زهک: مقابله با ریزگردهای سیستان نباید به وعده محدود شود برچسبها سیستان و بلوچستان طوفان سیستان طوفان شن شهرستان زهک شهرستان زابل
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