ضرورت تقویت «امنیت» و رسیدگی به «قبوض نجومی برق» در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نمازجمعه سراوان با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی اظهار کرد: ملت ایران با وجود فشارها و تهدیدهای دشمنان، مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند و دستیابی به اهداف پیش‌رو، مستلزم صبر، مقاومت، توکل به خداوند و حضور آگاهانه در میدان است.

امام‌جمعه سراوان با تأکید بر ظرفیت‌های ملت ایران و پشتوانه اعتقادی آن افزود: ملتی که با پیروی از پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت اطهار(ع) حرکت می‌کند، نباید در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن دچار ترس و ناامیدی شود، بلکه باید با امید به آینده و اعتماد به وعده‌های الهی، مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه دهد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌های مسلمان تصریح کرد: ایستادگی ملت‌های آزاده نشان می‌دهد که اراده مردم می‌تواند معادلات قدرت را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه‌ساز تغییرات اساسی در منطقه شود.

وحدت شیعه و سنی، پشتوانه امنیت و آرامش سراوان

حجت‌الاسلام بامری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت وحدت میان شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان گفت: مردم مؤمن و شریف سراوان، اعم از شیعه و سنی، باید با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام ایستادگی کنند و اجازه ندهند جریان‌های معاند با سوءاستفاده از نام دین و مذهب، میان مردم اختلاف ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تضعیف جوامع اسلامی و ایجاد ناامنی هستند، افزود: دشمن ممکن است با بهره‌گیری از برخی جریان‌ها و طرح شعارهای مذهبی، درصدد ایجاد تفرقه و ناامنی در مناطق مرزی باشد؛ ازاین‌رو، شناخت اهداف این جریان‌ها و حفظ انسجام اجتماعی اهمیت اساسی دارد.

امام‌جمعه سراوان خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان باید با تقویت وحدت و هوشیاری، زمینه سوءاستفاده دشمنان را از بین ببرند و اجازه ندهند اقدامات خشونت‌آمیز، آرامش و همبستگی مردم منطقه را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به نقش نظام جمهوری اسلامی در فراهم‌کردن فرصت آموزش و خدمت برای نیروهای بومی استان اظهار کرد: بسیاری از افرادی که امروز در مراکز آموزشی، اداری و خدماتی سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند، فرزندان همین سرزمین هستند که از فرصت‌های آموزشی و زمینه‌های خدمت‌رسانی فراهم‌شده پس از انقلاب بهره‌مند شده‌اند؛ بنابراین، حفظ امنیت و صیانت از دستاوردها، به مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه اقشار جامعه نیاز دارد.

حجت‌الاسلام بامری همچنین با اشاره به اقدامات نیروهای امنیتی و رزمندگان کشور در مقابله با عوامل ناامنی، بر ضرورت برخورد قاطع با عاملان اقدامات خشونت‌آمیز و پیگیری مسئولانه این مسائل تأکید کرد.

قبض ۶۱ میلیون تومانی برق؛ مطالبه شهروند سراوانی برای شفافیت

امام‌جمعه سراوان در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، خواستار نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان شد و تأکید کرد که نباید هزینه‌های غیرمنطقی به شهروندان تحمیل شود.

وی با انتقاد از برخی قبوض سنگین برق در شهرستان اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به وی، از صدور قبض برق به مبلغ ۶۱ میلیون تومان برای منزل خود گلایه کرده است؛ این در حالی است که به گفته این شهروند، امکانات و تجهیزات مصرفی منزل در حد معمول بوده است.

حجت‌الاسلام بامری خطاب به مسئولان شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان و اداره برق شهرستان سراوان خواستار بررسی دقیق این موضوع شد و گفت: میزان مصرف، نحوه محاسبه قبوض و عملکرد سامانه‌های مربوط باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مطالبات مردم افزود: نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی به شهروندان از وظایف مهم مسئولان است و هیچ مدیری نباید نسبت به مشکلات مردم بی‌تفاوت باشد؛ چراکه در برابر حقوق شهروندان، مسئولیت شرعی و قانونی وجود دارد.

امام‌جمعه سراوان با اشاره به طرح این مطالبه در خطبه‌های نمازجمعه ابراز امیدواری کرد که مسئولان مربوط با پیگیری جدی، پاسخ‌گویی شفاف و رسیدگی به اعتراض‌های مردمی، برای رفع این مشکل اقدام کنند و زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم آورند.

نقش مدارس در تربیت نسل وحدت‌محور

حجت‌الاسلام بامری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش و تربیت نسل جوان اظهار کرد: مدارس علاوه بر آموزش علمی، در شکل‌گیری اندیشه، رفتار و شخصیت دانش‌آموزان نقش مهمی دارند و باید برای پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از ارزش‌های دینی و اخلاقی تلاش کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ وحدت در محیط‌های آموزشی افزود: آموزش‌وپرورش، خانواده‌ها و دستگاه‌های فرهنگی باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت همبستگی، احترام متقابل و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند.

امام‌جمعه سراوان خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان برای ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام اجتماعی تلاش می‌کنند، پرورش اندیشه وحدت‌آفرین در میان نسل آینده اهمیت بیشتری دارد و مدارس باید در کنار آموزش، به تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان نیز توجه کنند.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی برای صیانت از ارزش‌های دینی، تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب و تربیت نسلی آگاه و پایبند به اصول اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد.