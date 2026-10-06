به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت:بین ۶ اکتبر ۱۹۷۳ و ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تقریباً نیم قرن فاصله بین دو جنگی که تأثیر عمیقی بر منطقه گذاشتند، وجود دارد، تفاوت بین آنها همچنین میزان تحولی را که در آرمان فلسطین، جهان عرب و جایگاه درگیری با اشغالگران اسرائیلی در محاسبات بین‌المللی رخ داده است، آشکار می‌کند.

جنگ اکتبر ۱۹۷۳ تا اکتبر ۲۰۲۳

در اکتبر ۱۹۷۳، مصر و سوریه در تلاش برای شکستن بن‌بست ناشی از شکست ۱۹۶۷ و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی عربی از چنگال اسرائیل، با این رژیم وارد جنگ شدند، در همین حال، سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در چارچوب متفاوتی فعالیت می‌کرد و هنوز به‌عنوان طرف فلسطینی رسمی در مذاکرات مستقیم با اسرائیل شناخته نشده بود. حماسه طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پس از چند دهه تحولات مختلف در عرصه فلسطین رقم خورد: تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین، امضای توافق‌نامه اسلو، گسترش شهرک‌سازی‌ها، تقسیم فلسطین، محاصره تحمیلی بر نوار غزه و کاهش محوریت آرمان فلسطین در برخی از دستور کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌موازات توافق‌نامه‌های عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی. در حالی که جنگ ۱۹۷۳ درگیری بین ارتش‌های کشورهای عربی و اسرائیل بود، رویارویی ۲۰۲۳ در درجه‌اول بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطینی، به‌ویژه حماس، آغاز شد و سپس به یک جنگ تمام‌عیار در نوار غزه با پیامدهای بی‌سابقه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شد.

از ارتش‌های عربی تا گروه‌های فلسطینی

اولین مقایسه، تغییر اساسی در ماهیت بازیگران را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۷۳، دولت‌های عربی بازیگر اصلی نظامی بودند. مصر و سوریه همزمان به نیروهای اشغالگر صهیونیستی در سینا و بلندی‌های جولان حمله کردند، در حالی که ایالات متحده به‌شدت از اسرائیل حمایت می‌کرد و کشورهای عربی تولیدکننده نفت از منابع انرژی خود به‌عنوان اهرمی علیه واشنگتن و سایر کشورهای غربی استفاده می‌کردند.

این جنگ در نهایت منجر به تلاش‌های دیپلماتیک گسترده ایالات متحده شد که منجر به توافق‌های جدایی و سپس یک فرآیند سیاسی شد که به توافق سازش میان مصر و رژیم صهیونیستی انجامید. با این حال، چشم‌انداز فلسطین نیم قرن بعد بسیار پیچیده‌تر شده است و فلسطینی‌ها دیگر صرفاً یک طرف غایب سیاسی در معادله نیستند. آنها اکنون کنار گروه‌های مسلحی که از سال ۲۰۰۷ عملاً نوار غزه را کنترل کرده‌اند، دارای نهادهای سیاسی و امنیتی و اختیارات محدودی در بخش‌هایی از کرانه باختری هستند.

توافقنامه‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ لحظه‌ای محوری در این تحول بود. اسرائیل سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را به‌عنوان نماینده مردم فلسطین به‌رسمیت شناخت و این توافق‌نامه ایجاد یک حکومت خودگردان انتقالی فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه را تصریح کرد، که قرار بود مرحله انتقالی منجر به مذاکرات در مورد مسائل مربوط به وضعیت نهایی شود.

با این حال، روند اسلو به تأسیس یک کشور فلسطینی که قرار بود نتیجه روند سیاسی باشد، منجر نشد. مسائل مربوط به مرزها، قدس، پناهندگان، شهرک‌ها و امنیت همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. در اینجا یکی از قابل‌توجه‌ترین پارادوکس‌ها بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۳ نهفته است: در اکتبر ۱۹۷۳، مسئله فلسطین بخشی از درگیری اعراب و اسرائیل به‌رهبری دولت‌ها بود، در حالی که در اکتبر ۲۰۲۳، به کانون رویارویی مستقیم فلسطینیان و اسرائیل تبدیل شد و دخالت نظامی مستقیم اعراب کاهش یافت.

فلسطین: از یک آرمان عربی به آرمان فلسطینی

آرمان فلسطین پس از سال ۱۹۷۳ از گفتمان اعراب ناپدید نشد، اما به‌تدریج از یک موضوع وحدت‌بخش برای درگیری اعراب و اسرائیل به آرمانی تبدیل شد که خود فلسطینیان به بازیگران اصلی آن تبدیل شدند. قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل و بعداً قطعنامه ۳۳۸ که در طول جنگ اکتبر صادر شد، چارچوب اصلی بین‌المللی برای حل این درگیری را نشان می‌داد و آتش‌بس را به ازسرگیری مذاکرات و اجرای قطعنامه ۲۴۲ مرتبط می‌کرد. سپس جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲، انتفاضه اول، کنفرانس مادرید، اسلو، انتفاضه دوم، تقسیم فلسطین و جنگ‌های مکرر در غزه رخ داد که همگی چشم‌انداز مسئله فلسطین را تغییر دادند.

در این فرآیند، سازمان آزادی‌بخش فلسطین از مبارزه مسلحانه به‌عنوان ابزار اصلی خود به‌سمت به‌رسمیت شناختن متقابل با اسرائیل و ورود به فرآیند مذاکره حرکت کرد، در حالی که حماس و سایر جناح‌هایی که توافق‌نامه‌های اسلو را رد کردند و مقاومت مسلحانه را در پیش گرفتند، به شهرت رسیدند، بنابراین تا سال ۲۰۲۳، نقشه فلسطین دیگر صرفاً با سازمان آزادی‌بخش یا تشکیلات خودگردان فلسطین مطابقت نداشت، ازاین‌رو طوفان الاقصی در بستری فلسطینی کاملاً متفاوت از اکتبر ۱۹۷۳ پدیدار شد: هیچ جبهه متحد عربی، هیچ رهبری واحد فلسطینی و هیچ مسیر مذاکره‌ای که نمایندگی آرمان را به انحصار خود درآورد، وجود نداشت.

اعراب، از استفاده از سلاح نفت علیه صهیونیست‌ها تا سقوط در باتلاق عادی‌سازی

نفت یکی از برجسته‌ترین سلاح‌های جهان عرب در سال ۱۹۷۳ بود. پس از شروع جنگ و ازسرگیری کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل، کشورهای عربی تولیدکننده نفت تحریمی را علیه ایالات متحده و سایر کشورهای حامی رژیم صهیونیستی اعمال کردند و همزمان تولید را کاهش دادند، این امر منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت نفت شد و بحران انرژی را با پیامدهای جهانی به‌راه انداخت.

اینجا لحظه‌ای بود که نشان می‌داد اگر کشورهای عربی واقعاً بخواهند، اهرم فشارهایی علیه رژیم صهیونیستی برای نجات آرمان فلسطین دارند، اما با این حال، چشم‌انداز اعراب پنج دهه بعد به‌طوراساسی تغییر کرد و به‌جای اینکه هرگونه توافق میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی وابسته به حل عادلانه مسئله فلسطین و احقاق حقوق ملت آن باشد، رژیم‌های عربی یکی پس از دیگری به‌سمت سازش با اشغالگران صهیونیست حرکت کردند. در سال ۲۰۲۰ امارات و بحرین که همانند سایر کشورهای عربی، از قبل روابط پنهانی با صهیونیست‌ها داشتند، به‌شکل علنی از امضای توافق‌های عادی‌سازی با رژیم اشغالگر تحت عنوان «توافق‌های ابراهیم» خبر دادند، بعد از آن هم مغرب و سودان تحت فشار و وعده و وعیدهای آمریکا به این توافق‌نامه‌ها پیوستند،

علاوه بر آن، روابط اقتصادی، امنیتی و فناوری بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی مانند عربستان که به‌شکل رسمی با این رژیم امضا نکرده‌اند به بخشی از چشم‌انداز منطقه‌ای تبدیل شده است، بنابراین، بخشی از نظام منطقه‌ای از منطق تحریم و فشار اقتصادی بر رژیم صهیونیستی به منطق همکاری، عادی‌سازی روابط و منافع مشترک با این رژیم تغییر یافته است. اما حماسه طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳، مسئله فلسطین را دوباره به خط مقدم محاسبات اعراب بازگرداند و محدودیت‌های روند عادی‌سازی روابط در نادیده گرفتن مسئله فلسطین را نشان داد.

اسرائیل، از جنگ ارتش‌ها تا جنگ امنیتی

در سال ۱۹۷۳، رژیم صهیونیستی مورد حمله غافلگیرکننده دو ارتش عربی از دو جبهه قرار گرفت که موجی از شوک را به تشکیلات سیاسی و نظامی اسرائیل وارد و آن را مجبور به ارزیابی مجدد فرضیات امنیتی خود کرد، با این حال، در سال ۲۰۲۳، شوک از جهت دیگری وارد شد: حمله‌ای که توسط حماس و سایر گروه‌های فلسطینی از نوار غزه انجام شد و با تلفات سنگینی برای صهیونیست‌ها همراه بود و تعداد زیادی از آنها هم اسیر شدند، یک شکست بزرگ امنیتی و اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی علی‌رغم برخورداری از به‌روزترین فناوری‌ها به‌شمار می‌رفت.

بعد از آغاز جنگ بزرگ در غزه در پی طوفان الاقصی سؤالاتی مطرح شد که فراتر از امنیت رژیم صهیونیستی است و به آینده نوار غزه، ماهیت کنترل اسرائیل بر آن، آینده تشکیلات خودگردان فلسطین و شکل دولت فلسطین گسترش می‌یابد، بنابراین اوضاع برای رژیم صهیونیستی هم تغییر کرد: از چگونگی برخورد با ارتش‌های منظم عربی، به چگونگی برخورد با بازیگران مسلح خارج از چارچوب کشورها، که دارای ساختارهای نظامی، شبکه‌های منطقه‌ای و توانایی انجام عملیات در داخل اراضی اشغالی هستند.

اعراب، از جنگ جمعی علیه اسرائیل تا خیانت به ملت فلسطین

در سال ۱۹۷۳، مصر و سوریه مستقیماً با رژیم صهیونیستی در جنگ بودند و اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده بخشی از رویارویی گسترده‌تر بودند، در حالی که کشورهای عربی تولیدکننده نفت از ابزارهای اقتصادی خود استفاده می‌کردند. بعد از طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ نقش اعراب به‌شکل قابل‌توجهی متفاوت شد و آنها به‌جای ایستادن در سنگر فلسطین و حمایت از آن، موضع بی‌طرفانه اتخاذ کرده خودشان را به‌عنوان میانجی میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتند.

رژیم‌های عربی که علی‌رغم برخورداری از اهرم فشارهای اقتصادی و سیاسی مختلف برای کمک به مردم فلسطین در جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه صرفاً به گفتمان تکراری خود در ادعای حمایت از فلسطین ادامه دادند، در مارس ۲۰۲۵ همراه اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بس در غزه و اجرای راهکار دودولتی شدند که بیانگر تغییر قابل‌توجه در نقش آنها در جنگ نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی، به‌سمت بی‌طرفی و میانجیگری است.

آمریکا، از مدیریت جنگ تا تلاش برای سیطره بر منطقه

در سال ۱۹۷۳، منطقه عرصه رویارویی مستقیم بین دو ابرقدرت بود. واشنگتن حمایت نظامی گسترده‌ای از اسرائیل ارائه داد، در حالی که مسکو از مصر و سوریه حمایت کرد، این بحران تقریباً به رویارویی مستقیم بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی منجر شد و پس از جنگ، دیپلماسی آمریکا به بازیگر کلیدی در ترتیبات خروج از درگیری و روند سیاسی تبدیل شد. جهانی که در آن حماسه طوفان الاقصی رخ داد، دیگر جهان جنگ سرد نبود. اتحاد جماهیر شوروی ناپدید شده بود و ایالات متحده به برجسته‌ترین قدرت بین‌المللی در این درگیری تبدیل شده بود، در حالی که چین، روسیه و سایر قدرت‌های منطقه‌ای با نقش‌های متفاوت ظاهر شدند.

با این حال، حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی همچنان عنصر کلیدی در مدیریت جنگ بود، کنار افزایش فشار ایالات متحده برای آتش‌بس و ترتیبات پس از جنگ. بعد از طوفان الاقصی جنگ میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها به یک مسئله بین‌المللی چندوجهی تبدیل شد: شورای امنیت، دادگاه کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری، اعتراضات عمومی غرب و کمپین‌هایی برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین.

فلسطین در سطح بین‌المللی: از یک پرونده مذاکره تا کشوری که به‌رسمیت شناخته شد

شاید یکی از قابل توجه‌ترین تغییرات بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۳ و پس از آن، جایگاه فلسطین در نظام بین‌المللی باشد. در سال ۱۹۹۳، به‌رسمیت شناختن متقابل بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین بخشی از یک فرآیند سیاسی تحت حمایت آمریکا با هدف ایجاد یک مرجع انتقالی خودگردان فلسطینی بود که به راهکار نهایی منجر شود اما هرگز این اتفاق نیفتاد. اما بعد از طوفان الاقصی، بحث‌های بین‌المللی پیرامون به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین گسترش یافت. طبق گزارش رویترز، در سپتامبر ۲۰۲۵، انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال کشور فلسطین را به‌رسمیت شناختند و به بیش از ۱۴۰ کشوری که قبلاً آن را به‌رسمیت شناخته بودند، پیوستند،

البته این به‌رسمیت شناختن بدان معنا نیست که تشکیل یک کشور فلسطینی به یک واقعیت میدانی و سیاسی در صحنه تبدیل شده است؛ زیرا حاکمیت واقعی، مرزها میان دو طرف، مسئله قدس، شهرک‌سازی صهیونیست‌ها و امنیت و آینده غزه همچنان از مسائل مورد اختلاف هستند. گرچه، این نشان‌دهنده تغییر مسئله فلسطین از یک مسئله عمدتاً مذاکره‌ای به موضوعی است که به‌طور برجسته در نهادهای بین‌المللی و روابط بین‌الملل مطرح می‌شود.

از نظام عربی به نظام منطقه‌ای

تغییر دیگری که به همان اندازه مهم است، به شکل خود منطقه مربوط می‌شود. در سال ۱۹۷۳، درگیری اعراب و اسرائیل محور اصلی سیستم منطقه‌ای بود و مصر، سوریه، عراق، اردن، عربستان سعودی و دیگران در چارچوب عربی، البته با درجات مختلفی از هماهنگی، فعالیت می‌کردند. اما، در دهه‌های بعد، قدرت‌های منطقه‌ای غیرعرب ظهور کردند، نقش ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافت، رابطه چندین کشور عربی با ایالات متحده و اسرائیل تغییر کرد و اتحادهای امنیتی و اقتصادی جدیدی پدید آمد،

سپس عملیات طوفان الاقصی انجام شد که نشان داد درگیری فلسطین و اسرائیل دیگر از شبکه وسیع‌تری از درگیری‌های منطقه‌ای جدا نیست. جنگ غزه همزمان با درگیری‌ها و تقابل‌ها در لبنان، دریای سرخ، عراق و سوریه بود و امنیت دریایی، انرژی و تجارت جهانی را وارد معادله این درگیری کرد، بنابراین درگیری میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها امروز بسیار پیچیده‌تر از سال ۱۹۷۳ شده است و دیگر صرفاً یک رویارویی میان اعراب و اسرائیل یا فلسطینیان و صهیونیست‌ها نیست، بلکه تبدیل به یک درگیری منطقه‌ای و حتی بین‌المللی شده است.

چه‌چیزی در مورد مسئله فلسطین ثابت مانده است؟

با وجود همه این تحولات اما موارد خاصی وجود دارند که در مورد مسئله فلسطین همچنان ثابتند:

ـ مسئله فلسطین علی‌رغم تلاش‌های فراوان رژیم صهیونیستی و حامیانش از صحنه بین‌المللی ناپدید نشده است.

ـ مسائل مربوط به سرزمین، حاکمیت، قدس، آوارگان، شهرک‌ها و مرزها در فلسطین همچنان ثابت است و جزء مسائل اساسی و محوری به‌شمار می‌رود.

ـ جنگ‌ها نتوانستند به‌طورقطعی مناقشه میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها را حل کنند. جنگ ۱۹۷۳ منجر به تغییرات سیاسی قابل‌توجهی شد، اما به مناقشه اعراب و اسرائیل پایان نداد، به همین ترتیب، جنگی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، مسئله فلسطین را حل نکرد، به‌عوض، سؤالات جدیدی را در مورد آینده غزه، آینده تشکیلات خودگردان فلسطین، ماهیت رابطه بین اسرائیل و فلسطینیان و احتمال بازگشت به یک روند سیاسی مطرح کرد.

نیم قرن بین دو لحظه

اگر جنگ اکتبر ۱۹۷۳ نقطه عطفی از جنگ متعارف به دوران توافقات سیاسی بود، طوفان الاقصی نیم قرن بعد رخ داد تا بحران و محدودیت‌های آن توافقات را آشکار کند. بین این دو رویداد، نقش نظامی مستقیم اعراب کاهش یافت، مبارزه مسلحانه فلسطینیان افزایش یافت، عرصه فلسطین تکه تکه شد، ماهیت اتحادهای عربی تغییر کرد، عادی‌سازی روابط با اسرائیل وارد مرحله جدیدی شد و ایالات متحده با حمایت مطلق از صهیونیستها از یک بازیگر جنگ سرد به تأثیرگذارترین بازیگر بین‌المللی در این مناقشه تبدیل شد. اما طنز ماجرا این‌جاست که مسئله فلسطین که بسیاری تصور می‌کردند به پرونده‌ای تبدیل شده است که می‌توان از طریق مذاکره، عادی‌سازی یا مدیریت مناقشه آن را حل کرد، پس از ۷ اکتبر به خط مقدم سیاست بین‌الملل بازگشت،

بنابراین، مقایسه اکتبر ۱۹۷۳ با اکتبر ۲۰۲۳ نه‌تنها چگونگی تغییر جنگ، بلکه چگونگی تغییر خود منطقه را نیز آشکار می‌کند: از یک نظام عربی به‌رهبری دولت‌ها و ارتش‌ها به یک نظام منطقه‌ای چندوجهی‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر؛ از یک مسئله فلسطینی که از طریق یک چارچوب عربی مدیریت می‌شد به مسئله‌ای که در آن فلسطینی‌ها در خط مقدم صحنه نظامی و سیاسی قرار دارند؛ و از یک درگیری که توسط ابرقدرت‌ها در طول جنگ سرد مدیریت می‌شد به درگیری‌ای که در آن ایالات متحده، اروپا، روسیه، چین، قدرت‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی با هم تلاقی می‌کنند. نیم قرن بعد از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، چشمگیرترین پارادوکس این است که ابزارها به‌طور اساسی تغییر کرده‌اند، اما سؤال اصلی همچنان حل‌نشده باقی مانده است: چگونه می‌توان نیروی نظامی، به‌رسمیت شناختن بین‌المللی و میانجیگری منطقه‌ای را به توافقی تبدیل کرد که به مناقشه پایان دهد و آینده فلسطینی‌ها را بر اساس یک مبنای سیاسی پایدار تعیین کند؟

اما امروز و در اکتبر ۲۰۲۶، علی‌رغم توافق آتش‌بس که در اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، پیامدهای جنگ غزه هنوز وجود دارد و صهیونیست‌ها به هیچ یک از مفاد این توافق پایبند نبوده‌اند و همچنان به جنایات نسل‌کشی علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهند، حتی مسائل مربوط به سلاح مقاومت، عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از غزه، بازسازی و ترتیبات حکومت در غزه همچنان حل‌نشده باقی مانده است، بنابراین فاصله بین اکتبر ۱۹۷۳ تا اکتبر ۲۰۲۳ صرفاً پنجاه سال تاریخ نیست؛ بلکه پنجاه سال تغییر شکل مسئله فلسطین، نظم عربی و نظام بین‌المللی است، بدون اینکه همه این تحولات در پایان دادن به درگیری موفق شوند.