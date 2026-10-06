آذربایجان غربی آماده مقابله با پدیده ال نینو؛ مدیریت بحران پای کار است

حامد صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان برای مدیریت بحران احتمالی از بارش‌های پیش‌رو ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران در ۲۰ شهرستان‌ آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: با محوریت فرمانداران به عنوان روسای ستاد بحران شهرستان، ضمن ابلاغ دستورالعمل مواجه با پدیده ال نینو، آمادگی‌های لازم در شهرستان‌ها برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از بارش‌ها دنبال شده و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز وظایف خود را مرور و تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده‌اند.

صفاری با بیان اینکه بارش برف و باران در وهله نخست نعمت الهی است، افزود: بزرگ‌ترین بحران ما بحران بی‌آبی است و باید شکرگزار بارش‌های الهی باشیم، اما در کنار آن باید مسیر رودخانه‌ها و جریان آب را برای هدایت مناسب این نعمت آماده کنیم.

وی با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر اجرای عملیات لایروبی و راه اندازی پویش «رود روان» گفت: طی یک ماه گذشته و در قالب این پویش، نزدیک به ۲۱ کیلومتر از رودخانه‌های شهرستان‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای لایروبی شده و ۴۱ کیلومتر نیز عملیات لایروبی انهار انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی ادامه داد: در داخل شهرها نیز متناسب با شرایط هر شهر، عملیات لایروبی انجام شده و در مجموع بیش از ۹۰ کیلومتر از رودخانه‌ها، انهار و مسیرهای آب استان برای هدایت روان‌آب‌ها و بارش‌های پیش‌رو آماده‌سازی شده است.

وی در ادامه با اشاره به مشارکت دهیاران، بخشداران و مردم در اجرای پویش «رود روان» اظهار کرد: پاکسازی و آماده‌سازی مسیرهای آب و سرشاخه‌ها با مشارکت دستگاه‌های محلی و مردم انجام شده تا در صورت وقوع بارش، آب بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند.

صفاری همچنین از برگزاری جلسات آمادگی با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خبر داد و گفت: شرکت‌های گاز، آب و فاضلاب، توزیع برق، راهداری، آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها و دستگاه‌های امدادی از جمله آتش‌نشانی و اورژانس، آمادگی‌های خود را بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی افزایش داده‌اند.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به سوخت دوم مجهز شده‌اند و برای تأمین برق و سوخت مورد نیاز آنها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است. شرکت‌های آب و فاضلاب به ژنراتورهای برق مجهز شده‌اند و ژنراتورهای ذخیره بیمارستان‌ها نیز آماده به کار هستند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها برای پیشگیری از شکستگی درختان در زمان بارش برف، عملیات شاخه‌زنی و آماده‌سازی درختان را انجام می‌دهند و در مجموع دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان آمادگی خود را افزایش داده‌اند.

صفاری با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در زمان وقوع بحران، تصریح کرد: مدیریت بحران فرآیندی زمان‌بر است و امکانات و ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای نیست که در صورت بارش گسترده برف بتوان تمام معابر یک شهر را در مدت کوتاه پاکسازی کرد.

وی همچنین از مردم خواست از حضور و اتراق در مسیرهای سیلابی خودداری کنند و گفت: شهروندانی که برای طبیعت‌گردی و اتراق به مناطق مختلف می‌روند، به‌ویژه در زمان بارندگی نباید در مسیر سیلاب‌ها قرار بگیرند، چرا که این مسیرها می‌توانند در زمان بارش به محل عبور روان‌آب تبدیل شوند.