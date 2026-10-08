واکنش افکار عمومی جهان به طوفان الاقصی در سومین سالگرد آن چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته کافی بود در توییتر کلمه ۷ اکتبر را جستجو کنید تا با حجم وسیعی از واکنش‌ها به این تاریخ ماندگار مواجه شوید. کاربران انگلیسی زبان، عرب زبان، فرانسوی، ایرانی، آلمانی، افغانستانی و ... با انتشار پست‌هایی به دفاع از حقیقت در برابر پروپاگاندای رژیم صهیونیستی که توسط سیاسیون حامی آن در شبکه‌های اجتماعی اجرا می‌شد پرداختند. می‌توان گفت اکثر واکنش‌های افکار عمومی جهان حاوی تصاویر و کلماتی بود که سعی داشت تاکید کند تاریخ منازعه، از ۷ اکتبر شروع نشده است. این پست‌ها اغلب سعی در یادآوری جنایات اسرائیل از سال‌های سال پیش داشتند؛ و چه بسا از ۷ اکتبر تا همین امروز. تعدادی نیز به میراث ماندگار فرماندهانی چون یحیی سنوار و سایر فرماندهان حماس برای آیندگان اشاره کردند. در ادامه برخی از مهم‌ترین واکنش‌ها را مرور می‌کنیم.

کامیل عبدالرحمان، کاربر ساکن پاریس با بیش از ۵۷ هزار دنبال‌کننده، به فرانسوی نوشت: من ۷ اکتبر را [به نفع کشته‌شدگان اسرائیلی] همان روزی گرامی می‌دارم که شما تمام روزهای دیگر سال را برای فلسطین گرامی بدارید.

برین، کاربر دیگر فرانسوی‌زبان با ۳۴ هزار و ۵۰۰ دنبال‌کننده، عکسی هوایی از ویرانه‌های غزه را پست کرد و نوشت: از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶ اسرائیل کشته است: بیش از ۷۴٬۲۴۵ فلسطینی؛ حدود ۲۲٬۰۰۰ کودک؛ بیش از ۱۲٬۴۰۰ زن؛ بیش از ۴٬۸۱۳ سالمند؛ حدود ۳۶٬۰۰۰ مرد؛ بیش از ۱۷۵٬۲۶۷ مجروح؛ حدود ۵۸۸ امدادگر (از جمله ۳۹۶ کارمند سازمان ملل)؛ و حدود ۳۰۰ روزنامه‌نگار. هزاران نفر هنوز زیر آوار مانده‌اند. به نامش بخوانید: حمله‌ای در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که شناخته‌شده بود، از پیش پیش‌بینی شده بود و عمداً از سوی دولت صهیونیستی برتری‌طلب اسرائیل نادیده گرفته شد و به ۱۲۰۰ کشته اسرائیلی انجامید که بخشی از آن‌ها به دست تانک‌ها و بالگردهای آپاچی اسرائیل قتل‌عام شدند. یک نسل‌کشی، که به احتمال زیاد پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برای بازپس‌گیری نوار غزه برنامه‌ریزی شده بود.

همین کاربر در پستی دیگر ویدیویی از مردی سالخورده را منتشر کرد و نوشت: دروغ، قربانی‌نمایی و وارونه‌سازی اتهام، ویژگی‌های ذاتیِ حک‌شده در ژن‌های صهیونیست‌های متعصب و برتری‌طلب است. «در تنورها نوزادی نبود… تجاوز دسته‌جمعی‌ای هم در کار نبود…» ـ دکتر گابور ماته.

کاربری به نام فائزه، ویدیویی مربوط به چند سرباز در اطراف پیکری روی زمین سنگلاخی پست کرد و نوشت: یکی از صدها هزار فلسطینی که خیلی پیش از ۷ اکتبر هدف گلوله قرار گرفتند.

او در پستی دیگر عکسی سیاه‌وسفید از مردی با کوفیه که کودک شهیدی را در آغوش گرفته بود منتشر کرد و نوشت: «۲۷٬۵۷۴ روز پیش از ۷ اکتبر در فلسطین»

مونیکا، کاربری فرانسوی‌زبان ویدیوی مرتبطی پست کرد و نوشت: اسرائیل می‌خواهد ما را باور دهد که حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این کار را با سلاح‌های ابتدایی کرد؛ این کار بالگردهای آپاچی اسرائیلی است.

ریما حسن، نماینده‌ فرانسوی پارلمان اروپا، نوشت: امروز: یک فلسطینی کشته و نه نفر دیگر بر اثر تیراندازی ارتش استعماری اسرائیل که شهرک‌نشینان همراهش بودند، در روستایی در شمال کرانه‌ باختری اشغالی مجروح شدند. در غزه سه فلسطینی در حمله دولت استعماری اسرائیل به قتل رسیدند.

این پست ۵۸ هزار بازدید و ۴٬۷۰۰ لایک گرفت. شبکه‌ فرانس‌اینفو هم پیش از این خبر داده بود که دوربین‌های نظارتی ثبت کرده‌اند که ریما حسن متهم است که یک پرچم اسرائیل و یک پرچم اروپا را که به مناسبت بزرگداشت ۷ اکتبر در پارلمان اروپا برافراشته شده بود، روز دوشنبه ۵ اکتبر واژگون کرده است.

یاسین ال‌اف‌آی، دیگر فعال حزبی فرانسوی چهار بار پشت سر هم نوشته بود: در این ۷ اکتبر، اسرائیل همچنان با مصونیت از مجازات، می‌کشد.

ریحاوین، کاربر فارسی‌زبان، دو عکس تاریخی را پست کرد: سربازی نقاب‌دار که پسربچه‌ای گریان با دست گچ‌گرفته را در بغل گرفته، و سربازانی که دو کودک را از دست گرفته و روی خاک و آوار می‌برند. او نوشت: همه چیز از ۷ اکتبر شروع شد؟ نه! هفت اکتبر پاسخی بود در برابر سال‌ها جنایت و قتل و غارت سرزمین و ناموس و اموال و زندگی مردم فلسطین.

سید امیرحسین هاشمی، کاربر فارسی‌زبان دیگری، ویدیو یا عکسی سیاه‌وسفید مربوط به سال ۱۹۸۱ پست کرد که در آن سربازی سلاحش را به‌سوی چند زن و یک کودک نشانه رفته است، و نوشت: ۷۸ سال جنایت، ۷۸ سال کشتار، ۷۸ سال نسل‌کشی! آره، همه‌چیز از ۷ اکتبر شروع شد!

ستاره آریان، کاربر افغانستانی با ۱۷ هزار دنبال‌کننده، تصویری سه‌تکه و نمادین با محوریت جبهه مقاومت در طول این سالها پست کرد؛ او نوشت: تاریخ، ردّ پای اشغال را از افغانستان تا فلسطین دنبال می‌کند؛ اما قدم‌های مردم، از مقاومت و ماندن حکایت دارد. ۷ اکتبرها و تهاجم‌ها می‌آیند و می‌گذرند؛ اما اراده‌ی ملت‌ها می‌ماند و سرنوشت اشغالگران شکست و فرار است.

الهام عابدینی، کارشناس رسانه، عکسی سیاه‌وسفید از غزه پست کرد و نوشت: تاریخ تکرار می‌شود: این عکس برای فلسطین در روز نکبت در سال ۱۹۴۸ نیست؛ همین روزهای فلسطین است. ماجرا از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شروع نشد…

او در پستی دیگر از اکتبر ۲۰۲۵، پوستری با عنوان «کودکان غزه زیر حمله» و تصویر کودکانی دوان در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ منتشر کرد و مجددا نوشت: نسل‌کشی مردم غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شروع نشد…

یک حساب کاربری فارسی‌زبان دیگر هم عکس معروف محمد الدرّه و پدرش (از جمله شهدای فلسطینی) کنار دیوار را پست کرد و نوشت: ۸۴۱۱ روز قبل از ۷ اکتبر.

ایران‌دخت کاربر فارسی‌زبان، عکسی از راهپیمایی میلیونی حامیان فلسطین با گنبد کنگره‌ آمریکا در پس‌زمینه پست کرد و نوشت: به نظرم یکی از مهم‌ترین اتفاقات بعد از ۷ اکتبر رو باید تو خیابون‌های دنیا دید؛ از لندن و پاریس تا واشنگتن، جمعیت‌هایی که برای فلسطین به خیابون اومدن… فلسطینی که قرار بود فراموش بشه، دوباره تبدیل شد به مسئله‌ای که دنیا نمی‌تونست نادیده‌ش بگیره!!!

او در پستی دیگر عکسی از کودکان فلسطینی با پرچم و نشان پیروزی پست کرد و نوشت: سال‌ها از ارتشی گفتند که شکست‌ناپذیره، از دیوارهایی که عبورناپذیرن و از سیستم اطلاعاتی‌ای که همه‌چیز رو می‌بینه… ۷ اکتبر کافی بود تا این تصویر ترک برداره!! شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای طوفان‌الاقصی فرو ریختن افسانه‌ای بود که سال‌ها ساخته شده بود. #فلسطین

مارال، کاربر فارسی‌زبان، تصویری هنری از شهید یحیی سنوار پست کرد و نوشت: جا داره به مناسبت ۷ اکتبر تاکید کنم که یحیی سنوار جذاب‌ترین شهید مقاومت هست؛ شهیدی که هم در حوزه نظامی هم فرهنگی هم ضد جاسوسی و اطلاعاتی فعالیت‌های موثر انجام داده و در نهایت با معماری عملیات طوفان الاقصی اسرائیل رو ضربه فنی کرده.

عدنان عزیزی، کاربر فارسی‌زبان دیگر هم ویدیویی پست کرد و نوشت: ۷ اکتبر تاریخی است که باید از هر بُعدی به یاد آورده شود؛ روزی که مردمانی با امکانات اندک، در جغرافیایی کوچک و در محاصره رژیم یهود، اما با اراده‌ای راسخ، ایمان و عقیده‌ای قوی، توانستند معادلات منطقه را تکان داده و جهان را به لرزه آورند. ۷ اکتبر به ما می‌آموزد که کمبود امکانات، محاصره در یک جغرافیا و تنها ماندن، نباید سبب عقب‌نشینی از اهداف ما شود. دشواری شرایط نباید ما را از تلاش برای اعلای کلمة‌الله و مقابله با ظلم و سلطه بازدارد؛ همان‌گونه که نباید وضعیت موجود و ذلت‌بار را به‌عنوان یک امر اجتناب‌ناپذیر پذیرفت. این روز همچنین برای مسلمانان روشن ساخت که بسیاری از حاکمان، بیش از آن‌که منافع امت و اسلام را در نظر داشته باشند، در پی حفظ قدرت و تأمین منافع خود هستند و سیاست‌های خود را بر اساس همان ملاحظات تنظیم می‌کنند. از این‌رو، ۷ اکتبر می‌تواند نقطه‌ای برای بیداری امت باشد...

عبود بطاح، یک جوان فلسطینی هم در این میان پستی گذاشت که واکنش‌های مثبت زیادی در پی داشت او عکسی از پاراگلایدرها پست کرد و درباره عملیات حماسی طوفان الااقصی نوشت: زیباترین خاطره باقی خواهد ماند، با وجود همه‌ آنچه از سر گذراندیم و همه‌ درد و فقدانی که روزهای پس از آن با خود آورد. ۷/۱۰ روزی حک‌شده در حافظه خواهد ماند؛ روزی که هیچ روزی مانند آن نیست و سال‌ها فراموشش نمی‌کند.

این پست ۳۷ هزار و ۸۰۰ بازدید و ۶۷۳ بازنشر گرفت.

و اما یکی از پرباردیدترین پست‌ها را طبق معمول، حساب اکسپلوسیو مدیای ایرانی شب پیش از سالگرد ویدیویی لگویی از عملیات طوفان الاقصی منتشر کرد و نوشت: تاریخ از ۷ اکتبر شروع نشد! سال‌ها جنایت. سال‌ها غارت. سال‌ها اسارت. همه به دست اسرائیل. عملیات طوفان‌الاقصی رؤیای فلسطین را زنده کرد و شما را آن‌طور که هستید به جهان نشان داد… فلسطین آزاد.

این پست ۶۶۵ هزار بازدید خورد و بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

حسین دوغرو، کاربر ترک زبان، پوستری با عنوان "بیش از ۷۵ سال سرقت زمین فلسطینی" و نقشه‌های ۱۹۴۶، ۱۹۴۷ (طرح تقسیم سازمان ملل)، ۱۹۶۷ و ۲۰۲۶ پست کرد و نوشت: از ۷ اکتبر شروع نشد.

این پست ۲۸ هزار و ۸۰۰ بازدید داشت.

جکسون هینکل، مفسر سیاسی آمریکایی، سه پست مرتبط منتشر کرد. نخست عکس معروف پسرکی روبه‌روی تانک مرکاوا را پست کرد و نوشت: از ۷ اکتبر شروع نشد!

سپس تصویری از صفحه‌ی نیویورک‌تایمز ۲۰ ژوئن ۱۸۹۹ با تیتر «کنفرانس صهیونیست‌ها؛ در کنفرانس بالتیمور» را پست کرد و باز نوشت: یادآوری: از ۷ اکتبر شروع نشد!

رمی کنازی، شاعر و نویسنده‌ ساکن نیویورک با ۹۵ هزار دنبال‌کننده هم نوشت: در ۶ اکتبر اشغال بود. در ۶ اکتبر آپارتاید بود. در ۶ اکتبر پاکسازی قومی بود. در ۶ اکتبر شکنجه بود. در ۶ اکتبر آدم‌ربایی بود. در ۶ اکتبر حمله‌ شهرک‌نشینان بود. در ۶ اکتبر ترور اسرائیلی بود. هیچ‌چیز از ۷ اکتبر شروع نشد.

تایرد پیزنت هم نوشت: در ۷ اکتبر یادآوری می‌کنیم که اسرائیل از ۱۹۴۸ هر سال مردم را گروگان نگه داشته است.

این واکنش، ۶٫۴ هزار بازدید، ۸۷۷ لایک در پی داشت.

بشری شیخ، خبرنگار و تحلیلگر بریتانیایی هم نوشت: فلسطینی‌ها دهه‌هاست ۷ اکتبرهای خودشان را زندگی کرده‌اند. من از تقلیل این تاریخ به یک روز یا غرق شدن در روایتی یک‌طرفه سر باز می‌زنم. بله، اسرائیلی‌ها در ۷ اکتبر کشته شدند. غم‌انگیز است. اما آنچه پس از آن آمد فراتر از درک بود و در خلأ رخ نداد. اسرائیل این فضا را ساخت. اگر به صلح اهمیت می‌دهید، خودتان را آموزش دهید. داستان از ۷ اکتبر شروع نشد.

کریگ موری، دیپلمات سابق بریتانیایی و نویسنده‌ ساکن ادینبورگ، نوشت: هیچ‌چیز از ۷ اکتبر شروع نشد. فقط تنها روزی بود که چکمه به پای دیگر بود. این توییت ۵۴ هزار بازدید گرفت.