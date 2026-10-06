پیگیری اعتبارات احیای بناهای تاریخی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، محمدصالح جوکار در بازدید از مراکز و بناهای تاریخی یزد اظهار کرد: این بناها متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی، از حدود ۶۰۰ سال گذشته تاکنون هستند و ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری، به‌ویژه در بافت تاریخی یزد، دارند.

وی افزود: در سفر وزیر میراث فرهنگی به استان یزد، ضرورت بهسازی این بناها مطرح و دستورهایی برای تأمین اعتبارات صادر شد و در این بازدید روند اجرای مصوبات و میزان پیشرفت طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته و اعتبارات خاص نمایندگان، از روند مرمت و احیای بناهای تاریخی استان سخن گفت و بقعه سید رکن‌الدین را یکی از نمونه‌های این اقدامات عنوان کرد که عملیات احیای آن به پایان رسیده و اکنون امکان بازدید گردشگران از این بنای تاریخی فراهم شده است.

جوکار معماری بناهای تاریخی یزد را دارای ظرافت و ارزش ویژه دانست و گفت: بسیاری از این بناها با شیوه‌های معماری خاصی ساخته شده‌اند که ایجاد نمونه مشابه آنها حتی با فناوری‌های امروز دشوار است.

وی همچنین با اشاره به بازدید از برج و باروی تاریخی یزد، افزود: بخش‌های مهمی از این مجموعه مرمت شده و اعتبارات مناسبی نیز برای ادامه کار اختصاص یافته است.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس بر پیگیری اعتبارات مورد نیاز از وزارت میراث فرهنگی برای تکمیل طرح‌های مرمتی تأکید کرد و خواستار ورود جدی‌تر سازمان اوقاف و امور خیریه و شهرداری یزد به روند احیای بناهای تاریخی شد.

جوکار گفت: بسیاری از این بناها موقوفه هستند و در محلات تاریخی همچون چهارمنار، شاه ابوالقاسم و فهادان قرار دارند و با همکاری دستگاه‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر احیا و برای بهره‌برداری مردم و گردشگران آماده شوند.