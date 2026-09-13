دو حلقه چاه غیرمجاز صنعتی در رستاق یزد مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، محمدرضا جوکار گفت: در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، دو حلقه چاه غیرمجاز صنعتی شناسایی و با هماهنگی دادستان شهرستان، بلافاصله پس از شناسایی، پر و مسلوبالمنفعه شد.
وی افزود: این چاه غیرمجاز در داخل یک کوره آجر در منطقه رستاق شناسایی شده بود که با اقدام بهموقع مجموعه منابع آب و همکاری دستگاه قضایی، از ادامه برداشت غیرمجاز آب جلوگیری شد.
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای تفت، اشکذر و زارچ تصریح کرد: با مسدودسازی این دو چاه، سالانه حدود ۸۰ هزار مترمکعب آب از برداشت غیرمجاز خارج و در سفرههای زیرزمینی حفظ خواهد شد.
جوکار در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با برداشتهای غیرمجاز گفت: شناسایی، پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز، یکی از اقدامات مؤثر در حفاظت از منابع آب زیرزمینی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت
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