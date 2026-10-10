به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری با اشاره به اهمیت سه‌راه تعاون در رینگ شهری یزد اظهار کرد: این محدوده به دلیل قرار گرفتن در مسیر ورودی قاسم‌آباد و ابتدای بلوار پیامبر اعظم(ص)، از نقاط مهم ترافیکی شهر به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به مطالعات مشاور و نظر شورای ترافیک استان، احداث زیرگذر در این محدوده پیش‌بینی شده و قرار است در سطح فوقانی آن نیز میدان احداث شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تأخیر در اجرای طرح گفت: وجود تأسیسات برق و شبکه فاضلاب در مسیر اجرای پروژه، ضرورت جابه‌جایی آن‌ها را ایجاد کرده و تاکنون مانع آغاز عملیات اجرایی شده است.

اعتباری ادامه داد: شورای اسلامی شهر یزد بیش از یک سال است اجرای این طرح را پیگیری می‌کند و اعتبار مورد نیاز آن نیز پیش‌بینی شده است. مقرر شده شهرداری هزینه جابه‌جایی تأسیسات را تأمین کند و هزینه‌های مربوط در حساب دستگاه‌ها و پیمانکاران مربوط لحاظ شود.

وی با بیان اینکه موضوع در دو هفته اخیر به‌صورت مستمر در کمیسیون عمران پیگیری شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود مناقصه طرح در مهرماه برگزار و پیمانکار در آبان‌ماه انتخاب شود تا در صورت انجام اقدامات لازم، عملیات اجرایی از اواخر آبان آغاز شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، تأسیسات شهری جابه‌جا می‌شود و پس از رفع این مانع، عملیات احداث زیرگذر سه‌راه تعاون آغاز خواهد شد.