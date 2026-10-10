  1. استانها
  2. یزد
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

اجرای زیرگذر سه‌راه تعاون یزد اواخر آبان آغاز می‌شود

اجرای زیرگذر سه‌راه تعاون یزد اواخر آبان آغاز می‌شود

یزد- رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از پیش‌بینی آغاز عملیات اجرایی زیرگذر سه‌راه تعاون از اواخر آبان‌ماه، پس از جابه‌جایی تأسیسات شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری با اشاره به اهمیت سه‌راه تعاون در رینگ شهری یزد اظهار کرد: این محدوده به دلیل قرار گرفتن در مسیر ورودی قاسم‌آباد و ابتدای بلوار پیامبر اعظم(ص)، از نقاط مهم ترافیکی شهر به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به مطالعات مشاور و نظر شورای ترافیک استان، احداث زیرگذر در این محدوده پیش‌بینی شده و قرار است در سطح فوقانی آن نیز میدان احداث شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تأخیر در اجرای طرح گفت: وجود تأسیسات برق و شبکه فاضلاب در مسیر اجرای پروژه، ضرورت جابه‌جایی آن‌ها را ایجاد کرده و تاکنون مانع آغاز عملیات اجرایی شده است.

اعتباری ادامه داد: شورای اسلامی شهر یزد بیش از یک سال است اجرای این طرح را پیگیری می‌کند و اعتبار مورد نیاز آن نیز پیش‌بینی شده است. مقرر شده شهرداری هزینه جابه‌جایی تأسیسات را تأمین کند و هزینه‌های مربوط در حساب دستگاه‌ها و پیمانکاران مربوط لحاظ شود.

وی با بیان اینکه موضوع در دو هفته اخیر به‌صورت مستمر در کمیسیون عمران پیگیری شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود مناقصه طرح در مهرماه برگزار و پیمانکار در آبان‌ماه انتخاب شود تا در صورت انجام اقدامات لازم، عملیات اجرایی از اواخر آبان آغاز شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، تأسیسات شهری جابه‌جا می‌شود و پس از رفع این مانع، عملیات احداث زیرگذر سه‌راه تعاون آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6973325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها