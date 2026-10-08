جوکار: انتخابات شوراها باید امسال برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در نشست شورای عالی استان اردبیل با اشاره به نقش شوراهای اسلامی در توسعه شهرها و روستاها اظهار کرد: تقویت شوراها باید در دستور کار مسئولان کشور باشد، چراکه ظرفیت شوراها می‌تواند به آبادانی و پیشرفت شهرها و روستاها کمک کند.

وی افزود: حکمرانی محلی با تقویت شوراها می‌تواند به شکل مطلوب‌تری انجام شود و زمینه ارتقای سطح زندگی مردم در شهرها و روستاها را فراهم کند. همچنین می‌توان از ظرفیت نخبگان شهرها و روستاها در شوراهای اسلامی استفاده کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در این کمیسیون تلاش می‌شود شوراهای اسلامی کشور تقویت شوند و طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نیز در همین راستا دنبال می‌شود تا با توجه به جایگاه شوراها در قانون اساسی، این ظرفیت به شکل مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

جوکار با اشاره به ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با پیگیری اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، ظرفیت‌های این ماده در سال ۱۴۰۴ اعتبارات مناسبی را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کرد و مشکلات موجود برای سال جاری نیز در حال پیگیری است.

وی که رئیس هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور است، درباره زمان برگزاری انتخابات گفت: انتخابات دوره هفتم شوراها به دلیل شرایط کشور به تعویق افتاد، اما باید در سال جاری برگزار شود.

جوکار افزود: در این زمینه تاریخ‌هایی به وزارت کشور اعلام شده است و برای تعیین زمان نهایی انتخابات، منتظر اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی هستیم تا انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود.

وی تأکید کرد: انتخابات شوراهای اسلامی کشور باید برگزار شود و برگزاری آن باید در سراسر کشور باشد. بر اساس اعلام جوکار، شرایط لازم برای برگزاری انتخابات فراهم است.