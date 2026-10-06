به گزارش خبرنگار مهر، فرانسیس هالزن به عنوان برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۶ میلادی به پاس مشارکت‌های تعیین‌کننده در رصدخانهٔ نوترینویی آیس‌کیوب و کشف نوترینوهای پرانرژی با منشأ اختر فیزیکی معرفی شد.

هالزن با پژوهش‌های خود پنجره‌ای جدید به سوی شناخت ذرات بسیار ریز و مرموز کیهانی که از اعماق فضا به زمین می‌رسند، باز کرده است.

برنده نوبل فیزیک متولد ۱۹۴۴ در بلژیک و یک فیزیکدان ذرات است. او استاد برجسته «هیلدیل و گرگوری برایت» در دانشگاه ویسکانسین–مدیسن و مدیر مؤسسه فیزیک ذرات بنیادی این دانشگاه است. هالزن پژوهشگر اصلی رصدخانهٔ نوترینوی آیس‌کیوب (IceCube) در ایستگاه قطب جنوب آموندسن–اسکات در جنوبگان است.

این رصدخانه بزرگ‌ترین آشکارساز نوترینو در جهان به شمار می‌رود و از سال ۲۰۱۰ فعالیت می کند.

هالزن بنیانگذار نوع کاملا نوینی از ستاره شناسی به حساب می آید. او در نظر داشت از یخ ها در قطب جنوب برای جذب ذرات مرموزی به نوترینوها استفاده کند. و نتیجه حاصل ایجاد رصدخانه نوترینوی آیس کیوب است که نوترینوهایی که از نقاط دور دست در کیهان سرچشمه می گیرند را ردیابی کند.

به گزارش مهر، سال گذشته، جان کلارک از دانشگاه کالیفرنیا، مایکل دووره از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه یل و جان مارتینیس از دانشگاه کالیفرنیا برای کشف تونل‌زنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتش انرژی در یک مدار الکتریکی برنده نوبل فیزیک ۲۰۲۵ میلادی شدند.