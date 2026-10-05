به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، برنده جایزه نوبل پزشکی امروز ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح به وقت گرینویچ معرفی می‌شود و احتمال دارد این جایزه به پژوهشی تعلق گیرد که زمینه را برای توسعه داروهای کاهش وزن، نظیر «اوزمپیک» و «مونجارو» فراهم کرده است.

این حوزه تحقیقاتی ممکن است شامل مطالعاتی درباره «میکروبیوم»، کشف هورمون‌های «لپتین» و «گرلین» (تنظیم‌کننده احساس سیری و گرسنگی) و همچنین پژوهش درباره هورمونی باشد که پس از صرف غذا توسط روده آزاد می‌شود و نشان‌دهنده سیری است؛ این هورمون «پپتید شبه‌گلوکاگون-۱» (GLP-۱) نام دارد و داروهایی مانند اوزمپیک، عملکرد آن را تقلید می‌کنند.

دیوید پندلبری، مدیر تحلیل‌های پژوهشی در شرکت «کلاریویت» (Clarivate) که برندگان نوبل را بر اساس ارجاعات علمی پیش‌بینی می‌کند، در این باره می‌گوید: «ممکن است جایزه نوبل به هریک از این تحقیقات تعلق گیرد، اما من حوزه GLP-۱ را در اولویت قرار می‌دهم؛ چرا که تأثیر بالینی جهانی وسیعی داشته است.»

اگرچه بسیاری از محققان به این حوزه کمک‌های شایانی کرده‌اند، اما سه نفر به طور مداوم به عنوان نامزدهای اصلی معرفی می‌شوند: «دانیل دراکر» (متخصص غدد درون‌ریز کانادایی)، «ینس یول هولست» (پزشک دانمارکی) و «سوتلانا موئیسوف» (شیمیدان آمریکایی).

اگر کمیته نوبل مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد، تحقیقات سلول‌های بنیادی درباره نحوه بازتولید پوست و التیام زخم‌ها، احتمالاً شانس دریافت جایزه را خواهد داشت که در این حوزه، «الین فوکس» (زیست‌شناس سلولی آمریکایی) و «فیونا وات» (همکار انگلیسی او) از پیشروان شناخته می‌شوند.

همچنین ممکن است این جایزه به پژوهشی درباره روش تصویربرداری «توموگرافی انسجام نوری» (OCT) تعلق گیرد؛ روشی غیرتهاجمی که با بازتاب نور، تصاویر مقطعی با وضوح بالا از بافت‌های زیستی (به‌ویژه شبکیه و عصب بینایی) ثبت می‌کند و به پزشکان در تشخیص و پایش دقیق‌تر بیماری‌ها یاری می‌رساند.

از دیگر حوزه‌های مورد توجه کمیته نوبل می‌توان به شناسایی گیرنده‌های چسبندگی در سیستم ایمنی توسط «تیموتی اسپرینگر» (ایمنی‌شناس آمریکایی) و همچنین تحقیقات مرتبط با سرطان سینه یا توالی‌یابی DNA (که به مقابله با ویروس کرونا کمک کرد) اشاره کرد.

گفتنی است جایزه نوبل پزشکی سال گذشته به مری ای. برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی برای اکتشافاتشان در حوزه «تحمل سیستم ایمنی» تعلق گرفت؛ آنان با شناسایی «سلول‌های تی تنظیم‌کننده»، اساس یک حوزه تحقیقاتی جدید را بنا کردند.

برندگان جوایز نوبل در حوزه‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد از پنجم تا ۱۲ اکتبر معرفی می‌شوند.