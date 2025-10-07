به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این جایز ه امروز ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه به وقت سوئد اعلام می شود و دومین نوبل فصل جاری است. برخی کارشناسان تخمین می زنند نوبل فیزیک امسال به پدیده ای به نام نظریه موجک ها (wavelet theory)تعلق گیرد. دیوید پندلبری که رهبری تحلیل تحقیقات در موسسه کلاریوت را برعهده دارد می گوید: این نظریه ریاضی پیچیده به نظر می رسد اما تاکید دارد از طریق مواردی مانند فشرده سازی عکس در رایانه ها، تاثیر عمیقی بر زندگی روزمره انسان دارد.

اینگرید داوبچییز فیزیکدان بلژیکی همراه استفان مالت و ایو میر ریاضی دانان فرانسوی نیز به عنوان برندگان احتمالی به نظر می رسند.

در این میان لارس بروستروم مدیربخش علمی رادیو سوئد نیز معتقد است احتمال دارد نوبل فیزیک به تحقیق درباره پدیده ای به نام متا ماده تعلق گیرد.

در این حوزه جان بی پندری که برای ابداع شنل نامرئی مشهور است نیز به عنوان یک رقیب برای دریافت جایزه نوبل فیزیک به حساب می آید.

بروستروم همچنین اظهار کرد محققانی که تلسکوپ فضایی جیمز وب را ساختند یکی دیگر از گزینه های احتمالی دریافت نوبل فیزیک هستند زیرا چنین موضوعی که تئوری های آن به چند دهه قبل مربوط است و ناگهان عملیاتی می شود، یک گزینه شایع برای دریافت نوبل است.

از سوی دیگر داده های کوانتومی و الگوریتم ها نیز از جمله تحقیقاتی هستند که شانس دریافت جایزه نوبل را دارند.

هامیش جانستون، سردبیر آنلاین مجله علمی «فیزیکس ورلد» در این باره نوشت: بخش زیادی از فعالیت های پیشگامانه در این حوزه چند دهه پیش انجام شده و اکنون در رایانه های کوانتومی عملی و سیستم‌های رمزنگاری ساخته شده اند.

طبق این مجله، احتمالاً ریاضیدان آمریکایی پیتر شور، رمزنگار کانادایی ژیل براسار، فیزیکدان آمریکایی چارلز اچ. بنت از جمله افرادی هستند که احتمالا به عنوان برنده معرفی شوند.

از سوی دیگر تحقیقات درباره اختر فیزیک از جمله موضوعات دیگری است که شانس دستیابی به نوبل فیزیک را دارند. ماریا گونتر خبرنگار علمی روزنامه سوئدی Dagens Nyheter تخمین می زند تحقیق درباره چگونگی تشکیل کهکشان ها نیز از گزینه های دریافت نوبل باشد. وی اشاره می کند تحقیقات کارلوس فرانک کیهان شناس مکزیکی- انگلیسی، خولیو ناوارو فیزیک اخترشناس آرژانتینی و همچنین سیمون وایت محقق انگلیسی از دیگر گزینه های احتمالی دستیابی به نوبل فیزیک امسال هستند.

کامیلا ویدبک، خبرنگار علمی رادیو سوئد Sveriges Radio پیش بینی می کند میکروسکوپ برای مشاهدهٔ ذرات فوق‌العاده ریز، یعنی میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscope)، نیز ممکن است برندهٔ جایزه شود.

به گزارش مهر، روز گذشته مری برانکو، فرد رامسدل از آمریکا و شیمون ساکاگوچی از ژاپن برای شناسایی نگهبانان ایمنی بدن یا سلول های تی تنظیم کننده برنده نوبل پزشکی شدند.