به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شیرودی، مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا، از برنامه این سازمان برای شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاه‌های بادی خبر داد و گفت: حداکثر ظرفیت مورد نظر برای شناسایی سرمایه‌گذاران علاقمند در این طرح حدود ۱۲۳۰ مگاوات است.

وی اظهار کرد: میزان تقاضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های بادی بیش از ظرفیت موردنظر است و بر همین اساس، سرمایه‌گذاران بر اساس چک‌لیست‌های مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس اعلام ساتبا، شیرودی افزود: در این فرآیند، برای ساختگاه‌های پیشنهادی، امکان اتصال به شبکه، مجوزهای لازم و سایر الزامات مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از ارزیابی، سرمایه‌گذاران واجد شرایط در فرآیندهای مربوط به انعقاد قرارداد قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های بادی در سال جاری گفت: هدف‌گذاری ساتبا این است که تا نیمه سال ۱۴۰۶، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی وارد مدار شود.