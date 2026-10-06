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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

بهره‌برداری از ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا نیمه ۱۴۰۶

بهره‌برداری از ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا نیمه ۱۴۰۶

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا گفت: هدف‌گذاری ساتبا این است که تا نیمه سال ۱۴۰۶، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی وارد مدار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شیرودی، مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا، از برنامه این سازمان برای شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاه‌های بادی خبر داد و گفت: حداکثر ظرفیت مورد نظر برای شناسایی سرمایه‌گذاران علاقمند در این طرح حدود ۱۲۳۰ مگاوات است.

وی اظهار کرد: میزان تقاضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های بادی بیش از ظرفیت موردنظر است و بر همین اساس، سرمایه‌گذاران بر اساس چک‌لیست‌های مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس اعلام ساتبا، شیرودی افزود: در این فرآیند، برای ساختگاه‌های پیشنهادی، امکان اتصال به شبکه، مجوزهای لازم و سایر الزامات مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از ارزیابی، سرمایه‌گذاران واجد شرایط در فرآیندهای مربوط به انعقاد قرارداد قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های بادی در سال جاری گفت: هدف‌گذاری ساتبا این است که تا نیمه سال ۱۴۰۶، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی وارد مدار شود.

کد مطلب 6969615
علی فروزانفر

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