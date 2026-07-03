سازمان ساتبا در پی انتشار اطلاعیه عمومی از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از مشارکت در نیروگاه‌های خورشیدی با صندوق توسعه ملی خبر داد و اعلام کرد که در ۲۷ خردادماه برای شناسایی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مشارکت با صندوق توسعه ملی در چهار نیروگاه خورشیدی احداث‌شده، تا پایان مهلت تعیین‌شده در ۸ تیرماه، تعداد ۶۹ درخواست از سوی *۵۶ شخصیت حقوقی و یک شخصیت حقیقی به ساتبا ارسال شد.

طبق اعلام ساتبا، بررسی درخواست‌ها در کارگروه تخصصی مربوطه نشان می‌دهد که سهم مشارکت پیشنهادی متقاضیان از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.

بر این اساس، در نیروگاه‌های ترک‌آباد یزد (۱۵ مگاوات)، فوق‌توزیع شهاب کرمان (۳ مگاوات) و اسلام‌آباد بردسکن در استان خراسان رضوی (۳ مگاوات)، پیشنهادهایی برای مشارکت ۱۰۰ درصدی ارائه شده است.

همچنین، تعداد متقاضیان برای مشارکت در نیروگاه‌های ترک‌آباد یزد، فوق‌توزیع شهاب کرمان و اسلام‌آباد بردسکن به ترتیب ۲۳، ۳۳ و ۳۵ متقاضی بوده است. در نیروگاه ملاثانی اهواز با ظرفیت ۹ مگاوات نیز ۸ متقاضی درخواست خود را ارائه کرده‌اند که بیشترین سهم مشارکت پیشنهادی در این ساختگاه ۵۰ درصد بوده است.

بر این اساس، حداقل سهم مشارکت برای اشخاص حقوقی ۲۰ درصد و برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از این اطلاعیه، نشان‌دهنده افزایش اعتماد بخش خصوصی و جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت با صندوق توسعه ملی است.

در ادامه فرآیند، فهرست متقاضیان برای بررسی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم نهایی درباره انتخاب سرمایه‌گذار هر یک از ساختگاه‌ها، به صندوق توسعه ملی ارسال شده است.