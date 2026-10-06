به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جلسه بررسی طرح‌های بازآفرینی و ساماندهی پیاده‌راه عالی‌قاپو، بر لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی، ظرفیت‌های نخبگان و مشارکت فعال شهروندان برای تبدیل این مکان به قطب فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

فرماندار اردبیل در این نشست با بیان اینکه عالی‌قاپو باید به نمادی از هویت تاریخی و جایگاه گردشگری اردبیل تبدیل شود، از راه‌اندازی پویش «هر شهروند، یک ایده برای عالی‌قاپو» خبر داد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشجویان، نخبگان و دستگاه‌های متولی، اولویت اصلی ما در اجرای این طرح است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای یک برنامه هدفمند و جامع برای این گذر تاریخی افزود: پیاده‌راه عالی‌قاپو باید به بستری برای معرفی مفاخر، مشاهیر و ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی اردبیل تبدیل شود. برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی سنین و اقشار جامعه، به‌ویژه خانواده‌ها، بتوانند از فضای فرهنگی و گردشگری این مکان بهره‌مند شوند.

فرماندار اردبیل از تشکیل کارگروه فنی و تخصصی برای تدوین، تولید محتوا و اجرای برنامه‌ها در بازه زمانی مشخص خبر داد و گفت: به منظور مدیریت اجرایی و تداوم برنامه‌ها، هیئت امنایی متشکل از معتمدین محلات، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ در روزهای آتی تشکیل خواهد شد تا امور اجرایی با نظارت و مشارکت مستقیم مردم پیش برود.

قلندری با تأکید بر حمایت مالی از این طرح، خاطرنشان کرد: اعتبارات لازم جهت تحقق برنامه‌های فرهنگی و گردشگری این گذر تاریخی اختصاص یافته است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، شاهد تحولی ملموس در سیمای فرهنگی و گردشگری پیاده‌راه عالی‌قاپو باشیم.