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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

شوراهای اسلامی کانون اصلی سرمایه اجتماعی و توسعه شهری هستند

شوراهای اسلامی کانون اصلی سرمایه اجتماعی و توسعه شهری هستند

اردبیل- فرماندار اردبیل با تأکید بر نقش راهبردی پارلمان‌های محلی، شوراهای اسلامی را نه تنها نهادهای تصمیم‌گیر، بلکه بازوان اصلی نظام حکمرانی در تقویت سرمایه اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در این اجلاس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، میزبانی اردبیل از نمایندگان منتخب مردم در شوراهای کلان‌شهرهای کشور را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهرها فراتر از یک واحد خدماتی صرف، کانون‌های جوشان نوآوری، رشد اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی هستند.

وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در نظام حکمرانی کشور افزود: شوراهای اسلامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، بخشی جدایی‌ناپذیر از بدنه مدیریتی کشور بوده و مدیریت شهری امروز بیش از هر زمان دیگری به عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح است.

قلندری تصریح کرد: از آنجا که اعضای شوراهای اسلامی در ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با شهروندان قرار دارند، این نهادها صرفاً مراکز تصمیم‌گیر نیستند، بلکه به عنوان «کانون‌های اجماع‌ساز» و «تسهیل‌گران توسعه شهری» نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان ارزشمندترین دارایی هر شهر، خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی نزدیک‌ترین نهاد به مردم هستند و ظرفیت بی‌نظیری دارند که می‌توانند مشارکت عمومی را به شکلی نظام‌مند افزایش داده و در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان نقش‌آفرین باشند.

فرماندار اردبیل با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای این اجلاس، ابراز داشت: تبادل تجربه، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ارائه پیشنهادهای اثرگذار در این نشست تخصصی، می‌تواند مسیر موفقیت شهری را هموارتر کرده و به بهبود وضعیت مدیریت کلان‌شهرها و ارتقای سطح رضایتمندی مردم در سراسر کشور کمک شایانی کند.

کد مطلب 6964740

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