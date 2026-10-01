شوراهای اسلامی کانون اصلی سرمایه اجتماعی و توسعه شهری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در این اجلاس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، میزبانی اردبیل از نمایندگان منتخب مردم در شوراهای کلان‌شهرهای کشور را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهرها فراتر از یک واحد خدماتی صرف، کانون‌های جوشان نوآوری، رشد اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی هستند.

وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در نظام حکمرانی کشور افزود: شوراهای اسلامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، بخشی جدایی‌ناپذیر از بدنه مدیریتی کشور بوده و مدیریت شهری امروز بیش از هر زمان دیگری به عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح است.

قلندری تصریح کرد: از آنجا که اعضای شوراهای اسلامی در ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با شهروندان قرار دارند، این نهادها صرفاً مراکز تصمیم‌گیر نیستند، بلکه به عنوان «کانون‌های اجماع‌ساز» و «تسهیل‌گران توسعه شهری» نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان ارزشمندترین دارایی هر شهر، خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی نزدیک‌ترین نهاد به مردم هستند و ظرفیت بی‌نظیری دارند که می‌توانند مشارکت عمومی را به شکلی نظام‌مند افزایش داده و در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان نقش‌آفرین باشند.

فرماندار اردبیل با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای این اجلاس، ابراز داشت: تبادل تجربه، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ارائه پیشنهادهای اثرگذار در این نشست تخصصی، می‌تواند مسیر موفقیت شهری را هموارتر کرده و به بهبود وضعیت مدیریت کلان‌شهرها و ارتقای سطح رضایتمندی مردم در سراسر کشور کمک شایانی کند.