نیروی انتظامی پیشران ایجاد بسترهای توسعه امنیت و آرامش در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته فراجا، فرزاد قلندری، با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل، با سرهنگ یوسفی‌فعال، فرمانده انتظامی شهرستان و دیگر فرماندهان و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای گرانقدر فراجا، فرارسیدن هفته فراجا را به تمامی سبزپوشان حافظ امنیت تبریک گفت.

فرماندار اردبیل با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون رشادت‌ها، فداکاری‌ها و حضور مقتدرانه نیروی انتظامی است، اظهار داشت: نیروی انتظامی با مجاهدت‌های خاموش و بی‌ادعا، نقشی بی‌بدیل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند و در واقع، پیشران ایجاد بستر لازم برای توسعه و پیشرفت شهرستان است.

وی با قدردانی از تدبیر و درایت فرماندهان و کارکنان انتظامی شهرستان اردبیل افزود: فرماندهان و کارکنان انتظامی در تمامی عرصه‌ها، از تأمین امنیت انتخابات تا برقراری نظم در مناسبت‌های مختلف، همواره پیشگام بوده‌اند و با صلابت و اقتدار، امنیت شهروندان را تضمین کرده‌اند که این خدمات شایسته تقدیر است.

قلندری همچنین با اشاره به سختی‌های حرفه مقدس پلیس، از خانواده‌های صبور و همراه کارکنان و فرماندهان انتظامی نیز قدردانی کرد و گفت: بی‌شک همراهی و حمایت خانواده‌های پرسنل انتظامی، پشتوانه محکمی برای مجاهدت‌های همکاران ما در صف مقدم تأمین نظم و امنیت است.

در این دیدار، سرهنگ یوسفی‌فعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل، نیز ضمن خوش‌آمدگویی، گزارشی کوتاه از وضعیت امنیتی شهرستان و آمادگی نیروهای تحت امر برای مقابله با هنجارشکنی‌ها ارائه کرد و بر تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و شورای تأمین شهرستان تأکید کرد.