به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه کارگروه مقابله باساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان اردبیل با تأکید بر حساسیت و اهمیت موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان، اظهار کرد: حفظ اراضی و پیشگیری از تخریب‌های بیشتر، اولویت اصلی ما در این کارگروه است و هر آنچه که به اجرای دقیق و کامل تفاهم‌نامه‌های موجود کمک کند، باید با جدیت عملیاتی شود.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه «پیشگیری مقدم بر درمان است»، تصریح کرد: رویکرد ما در برخورد با این پدیده پیشگیری، نظارت مستمر و فرهنگ‌سازی است. باید به سمتی حرکت کنیم که با آگاهی‌بخشی به جامعه، از وقوع تخلفات پیش از شکل‌گیری جلوگیری کنیم.

وی در ادامه بر لزوم روان‌سازی مسیرهای قانونی تأکید کرد و افزود: فرآیند صدور مجوزها و ساخت‌وسازهای قانونی باید تسهیل گردد تا شهروندان برای ساخت‌وساز، ترغیب به استفاده از مسیرهای قانونی شوند.

قلندری همچنین خواستار اجرایی‌تر شدن مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها شد و بیان داشت: باید راهکارهای بازدارنده‌ای اتخاذ شود که بازدهی آن فراتر از پرداخت صرف جریمه باشد. جریمه نباید به عنوان مجوزی برای ادامه تخلف تلقی شود؛ لذا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید با هم‌افزایی، بسترهای عدم پرداخت جریمه و تمکین به ضوابط ساخت‌وساز را فراهم آورند.