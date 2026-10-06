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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

جمع‌آوری ۴۴ میلیارد تومان برای دانش‌آموزان نیازمند کردستان

جمع‌آوری ۴۴ میلیارد تومان برای دانش‌آموزان نیازمند کردستان

سنندج- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان از جمع‌آوری ۴۴ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در مرحله نخست جشن عاطفه‌ها و تهیه و توزیع ۴۷ هزار بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ عاطفه‌ها که در مدرسه ذکیه سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها با مشارکت کمیته امداد، آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس استان برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله نخست جشن عاطفه‌ها در روزهای ۲۵ و ۲۷ شهریورماه برگزار شد و در جریان آن خیران و نیکوکاران استان ۴۴ میلیارد تومان برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: با استفاده از این کمک‌ها و هم‌افزایی منابع کمیته امداد، ۴۷ هزار بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند استان تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت.

طوسی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه‌ها در مدارس کردستان گفت: در این مرحله، دانش‌آموزان و فرهنگیان با مشارکت در امر نیکوکاری، کمک‌های خود را برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری می‌کنند.

وی هدف از اجرای این برنامه را فراتر از تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان دانست و بیان کرد: ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، احسان و نیکوکاری در میان نسل آینده از مهم‌ترین اهداف برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس است.

مدیرکل کمیته امداد کردستان خاطرنشان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه خواهد بود.

کد مطلب 6969689

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