به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ عاطفه‌ها که در مدرسه ذکیه سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها با مشارکت کمیته امداد، آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس استان برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله نخست جشن عاطفه‌ها در روزهای ۲۵ و ۲۷ شهریورماه برگزار شد و در جریان آن خیران و نیکوکاران استان ۴۴ میلیارد تومان برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: با استفاده از این کمک‌ها و هم‌افزایی منابع کمیته امداد، ۴۷ هزار بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند استان تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت.

طوسی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه‌ها در مدارس کردستان گفت: در این مرحله، دانش‌آموزان و فرهنگیان با مشارکت در امر نیکوکاری، کمک‌های خود را برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری می‌کنند.

وی هدف از اجرای این برنامه را فراتر از تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان دانست و بیان کرد: ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، احسان و نیکوکاری در میان نسل آینده از مهم‌ترین اهداف برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس است.

مدیرکل کمیته امداد کردستان خاطرنشان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه خواهد بود.