به گزارش خبرنگار مهر، هادی الله‌ویسی پیش از ظهر سه شنبه در آیین جشن عاطفه‌ها که در مدرسه زکیه سنندج برگزار شد، اظهار کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از فرصت تحصیل و حضور مؤثر در فرآیند تعلیم و تربیت محروم شود و تحقق این هدف نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه مدرسه علاوه بر آموزش، نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی دانش‌آموزان دارد، افزود: برنامه‌هایی مانند جشن عاطفه‌ها زمینه مناسبی برای تقویت روحیه همدلی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با قدردانی از همراهی کمیته امداد، خیران، فرهنگیان و خانواده‌ها در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، بر ضرورت استمرار این مشارکت‌ها تأکید کرد.

الله‌ویسی ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود و لازم است در طول سال تحصیلی نیز برنامه‌های حمایتی با جدیت دنبال شود.

وی مشارکت مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های حمایتی را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: همکاری میان آموزش و پرورش، نهادهای حمایتی و خیران می‌تواند بخشی از موانع اقتصادی پیش روی دانش‌آموزان را کاهش داده و زمینه حضور برابر آنان در مسیر تعلیم و تربیت را فراهم کند.