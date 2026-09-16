به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر چهارشنبه در پایگاه جشن عاطفه‌ها در میدان آزادی سنندج اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها امسال با شعار «آینده‌ساز باشیم» برگزار می‌شود و هدف اصلی آن تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد است.

وی افزود: در این طرح، نیازهایی از جمله نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود با مشارکت مردم و خیران، دانش‌آموزان نیازمند با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان با اشاره به جمعیت دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد بیان کرد: امسال ۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که تأمین اقلام مورد نیاز تحصیلی آنان نیازمند مشارکت گسترده خیران و مردم است.

طوسی ادامه داد: با کمک‌های جمع‌آوری‌شده تاکنون ۳۷ هزار بسته نوشت‌افزار تهیه شده است و تلاش می‌کنیم برای سایر دانش‌آموزان نیز بسته‌های مورد نیاز را تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم منابع مالی مورد نیاز در روزهای آینده تأمین شود تا پیش از بازگشایی مدارس، نوشت‌افزار دانش‌آموزان باقی‌مانده نیز آماده و در اختیار آنان قرار گیرد.

تجربه جمع‌آوری ۲۲ میلیارد تومان در سال گذشته

مدیرکل کمیته امداد کردستان در ادامه به تجربه سال گذشته جشن عاطفه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته برای ۲۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش، بسته‌های لوازم‌التحریر تهیه شد و حدود ۲۲ میلیارد تومان کمک مؤمنانه در استان جمع‌آوری شد.

طوسی عنوان کرد: میزان تحقق برنامه جشن عاطفه‌ها در سال گذشته به حدود ۱۲۰ درصد رسید و عملکرد این طرح در مقایسه با سال ۱۴۰۳ نیز ۵۴ درصد افزایش داشت.

وی افزود: این میزان مشارکت نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه مردم و خیران کردستان برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است و امیدواریم امسال نیز این همراهی استمرار داشته باشد.

طوسی با تشریح برنامه امسال جشن عاطفه‌ها گفت: مرحله نخست این طرح امروز، چهارشنبه ۲۵ شهریور، با استقرار پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در میادین اصلی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله دوم روز جمعه ۲۷ شهریور همزمان با برگزاری نماز جمعه در مصلاهای استان اجرا خواهد شد و مردم می‌توانند کمک‌های خود را به پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها تحویل دهند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان خاطرنشان کرد: مرحله سوم نیز با همکاری آموزش و پرورش در هفته نخست مهرماه و با استقرار پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مدارس استان دنبال خواهد شد.

چشم‌انتظاری برای تکمیل بسته‌های دانش‌آموزی

طوسی با قدردانی از همراهی مردم، خیران و مجموعه کمیته امداد در تأمین بخشی از نیازهای دانش‌آموزان اظهار کرد: مشارکت خیران تاکنون زمینه تهیه ۳۷ هزار بسته نوشت‌افزار را فراهم کرده است، اما برای پوشش کامل دانش‌آموزان تحت حمایت همچنان به منابع بیشتری نیاز داریم.

وی تأکید کرد: هدف این است که با ادامه کمک‌های مردمی، اقلام مورد نیاز سایر دانش‌آموزان نیز پیش از آغاز سال تحصیلی فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان در پایان گفت: امیدواریم امسال نیز مانند سال‌های گذشته با همراهی مردم و خیران بتوانیم نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت را تأمین کنیم و زمینه آغاز سال تحصیلی مناسب‌تری را برای آنان فراهم آوریم.