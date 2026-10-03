به گزارش خبرنگار مهر، مراسم محوری جشن عاطفه‌ها صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان، دانش‌آموزان، فرهنگیان و فرماندهان نظامی و انتظامی در دبستان دکتر شکوهی بیرجند برگزار شد.

سیدمهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه فرصتی تربیتی برای آموزش مهارت‌هایی همچون مهربانی، نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی به دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به آیه ۹۲ سوره آل عمران «لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّیٰ تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ» افزود: خداوند متعال در این آیه تأکید می‌کند که انسان به نیکی دست نمی‌یابد، مگر آنکه از آنچه دوست دارد در راه خدا انفاق کند و بداند که خداوند به هر آنچه انفاق می‌کند، آگاه است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: آنچه خداوند به انسان عطا کرده است، می‌تواند وسیله‌ای برای گره‌گشایی از زندگی دیگران باشد و جشن عاطفه‌ها فرصتی برای نهادینه‌کردن این فرهنگ ارزشمند در میان دانش‌آموزان است.

مرتضوی خطاب به دانش‌آموزان گفت: گاهی تصور می‌کنیم برای انجام کارهای بزرگ باید امکانات بزرگی داشته باشیم، اما حقیقت این است که کارهای بزرگ از دل‌های بزرگ آغاز می‌شوند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان خراسان جنوبی همواره در عرصه‌های مشارکت اجتماعی پیشگام بوده‌اند، افزود: امیدواریم دانش‌آموزان، اولیا و مردم سخاوتمند استان نیز همچون جشن‌ها و مناسبت‌های گذشته، با مشارکت در جشن عاطفه‌ها حضوری پررنگ داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مدرسه در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان تصریح کرد: مدرسه صرفاً محلی برای یادگیری کتاب‌های درسی نیست، بلکه فضایی برای تربیت انسان و تقویت روحیه نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی است و برنامه‌هایی همچون جشن عاطفه‌ها در تحقق این اهداف نقش مهمی دارند.

مرتضوی در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری جشن عاطفه‌ها، فرهنگیان، دانش‌آموزان و مسئولان حاضر در مراسم قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان و همراهی آنان با برنامه‌های آموزش و پرورش، موجب قوت قلب مجموعه تعلیم و تربیت استان است.

در ابتدای این مراسم نیز یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه مینا، گرامی داشته شد. همچنین حاضران با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در حفاظت از امنیت کشور قدردانی کردند.