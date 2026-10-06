به گزارش خبرگزاری مهر بنابر اعلام توانیر، محمد اله‌داد مدیرعامل این شرکت در نشست هماهنگی عبور از دوره سرد سال ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی سوخت نیروگاه‌ها در زمستان، اظهار کرد: تمامی پروژه‌های سرویس و تعمیرات پیشگیرانه در بخش‌های انتقال، فوق‌توزیع و توزیع باید حداکثر تا ۱۵ آبان به پایان برسد.

وی افزود: توانیر بر روند اجرای این تعمیرات نظارت خواهد کرد تا شبکه برق برای شرایط جوی فصل سرد از آمادگی لازم برخوردار باشد.

مدیرعامل توانیر همچنین از اجرای برنامه فوری برای اتصال ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: ۲۰ ساختگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با مجموع ظرفیت ۲۰۰ مگاوات، با اولویت استان‌های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان در دستور کار قرار گرفته است.

اله‌داد ادامه داد: تسهیل اتصال نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی و نیروگاه‌های تحت پوشش ساتبا در مناطق شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب کشور نیز در اولویت قرار دارد.

وی درباره مدیریت مصرف برق در استان‌هایی که احتمال محدودیت گاز در آنها بیشتر است، گفت: فهرست مشترکان هدف برای مدیریت بار بازبینی شده و نصب کنتور و فیوز هوشمند در استان‌های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و تبریز با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرعامل توانیر همچنین از تشدید اجرای طرح «مهتاب» خبر داد و اظهار کرد: جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و تعویض لوازم اندازه‌گیری معیوب در استان‌های دارای چالش گاز در دستور کار قرار گرفته است.

اله‌داد با بیان اینکه تأمین برق زمستان علاوه بر آمادگی شبکه به تأمین سوخت نیروگاه‌ها وابسته است، گفت: در صورت تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، ظرفیت فنی صنعت برق برای تأمین برق کشور کافی است و مدیریت مصرف نیز برای عبور از دوره سرد سال اهمیت دارد.