به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر در نشست هماهنگی گذر از دوره سرد سال ۱۴۰۵ با حضور مدیران ارشد ستادی و مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع کشور، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی سناریوهای محدودیت سوخت در فصول سرد اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های نگهداری و تعمیرات شبکه تا انتهای آبان ماه و پیش از آغاز دوره سرد سال، شبکه برق در صورت عدم محدودیت تأمین سبد سوخت نیروگاه ها به طور کامل پاسخگوی نیاز مصرف برق که میزان آن نصف دوره گرم سال است خواهد بود.

مدیرعامل توانیر از اتمام کامل برنامه‌های نگهداری و بهینه‌سازی پیش از شروع فصل سرما خبر داد و گفت: تمامی پروژه‌های سرویس و تعمیرات پیشگیرانه و اساسی (PM) در بخش‌های انتقال، فوق‌توزیع و توزیع برق حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ پایان خواهد یافت. تیم‌های نظارتی توانیر به صورت میدانی و مستمر بر روند اجرای این عملیات نظارت خواهند داشت تا از تاب‌آوری کامل شبکه در روزهای برفی و بارانی اطمینان حاصل شود.

اتصال مستقیم ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه های خورشیدی برای تأمین نیاز مصرف در نیمه شمالی

اله‌داد به نقش حیاتی انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در زمستان اشاره و تصریح کرد: ترغیب و تسهیل به مدار آمدن نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بخش‌های شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب با اولویت دنبال می‌شود. علاوه بر این، راه‌اندازی و اتصال ۲۰ ساختگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی (مجموعاً ۲۰۰ مگاوات) با اولویت استان‌های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان آغاز شده که با بررسی های فنی با کمترین صرف زمان و هزینه به مراکز نیاز مصرف متصل خواهند شد.

تشدید اقدامات طرح ملی مهتاب و برخورد با مصارف غیرمجاز

مدیرعامل توانیر با تأکید بر لزوم حراست از حقوق عموم مشترکان خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی مهتاب با محوریت مبارزه قاطع با انشعابات غیرمجاز، جمع‌آوری مزارع استخراج رمز ارز و تعویض لوازم اندازه‌گیری معیوب در استان‌های دارای چالش گاز با همکاری مراجع قضایی و انتظامی تشدید می‌شود تا هیچ‌گونه بار نامتعارف و غیرمجازی پایداری شبکه را در ایام برودت هوا تهدید نکند.

اله‌داد در پایان با اشاره به ضرورت ابلاغ پروتکل‌های اطلاع‌رسانی استانی یادآور شد: تأسیسات و ظرفیت‌های فنی صنعت برق کشور از کفایت و توان کامل برخوردار است و در صورت تأمین سوخت نیروگاهی، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت؛ با این وجود، گذر بی‌دغدغه از یخبندان‌های زمستان نیازمند مدیریت خردمندانه مصرف انرژی توسط همه آحاد جامعه است.