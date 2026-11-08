به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با اشاره به چالش‌های اقتصادی و تأمین انرژی در کشور، اعلام کرد مطالبات صنعت برق از مشترکان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مشترکان صنعتی است.



وی با بیان اینکه اقتصاد برق یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات و ناترازی‌های این صنعت به شمار می‌رود، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق در سال جاری، بدون احتساب هزینه سوخت، حدود هزار و ۹۰۰ تومان است؛ در حالی که به‌طور متوسط حدود ۹۰۰ تومان از مشترکان دریافت می‌شود.



مدیرعامل توانیر با اشاره به پیامدهای این اختلاف قیمتی گفت: فاصله میان هزینه تمام‌شده تولید و تعرفه‌های دریافتی، مشکلات مالی قابل‌توجهی برای صنعت برق ایجاد کرده و موجب انباشت بدهی به نیروگاه‌ها، صنایع، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران شده است.



اله‌داد افزود: بخشی از بدهی‌های صنعت برق مربوط به تولیدکنندگان و سازندگان خصوصی تجهیزات است که باید هزینه محصولات و خدمات آنها پرداخت شود. از سوی دیگر، مطالبات قابل‌توجهی نیز از مشترکان وجود دارد که پیگیری وصول آنها در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به بدهی برخی مجموعه‌های بزرگ تصریح کرد: ورزشگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و شهرداری‌ها از جمله ابر بدهکاران صنعت برق هستند و بخشی از مطالبات توانیر مربوط به این مجموعه‌هاست.



مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت اصلاح تدریجی اقتصاد برق گفت: تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن شرایط مشترکان و حفظ چتر حمایتی، اصلاحات لازم را در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری دنبال کنیم.



محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در زمستان تشدید شد



اله‌داد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: پیش از جنگ نیز صنعت برق در تأمین سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بود و این مشکلات در سال ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، اما امسال به دلیل شرایط جنگی، محدودیت تأمین سوخت تشدید شده است.



وی افزود: میزان وابستگی نیروگاه‌ها به ذخایر سوخت مایع و شرایط تأمین انرژی به میزان مصرف بستگی دارد و هرچه مصرف گاز و برق مدیریت شود، امکان تأمین پایدار انرژی افزایش خواهد یافت.



مدیرعامل توانیر با بیان اینکه هر مترمکعب گاز قابلیت تولید حدود چهار کیلووات‌ساعت برق را دارد، تصریح کرد: در صورت کاهش نیافتن مصرف، طبیعتاً با محدودیت‌هایی در تأمین برق مواجه خواهیم شد.



وی با تأکید بر نقش همراهی مردم در عبور از شرایط پیش‌رو گفت: بخش مهمی از پایداری شبکه برق به همکاری مشترکان بستگی دارد و هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز و گازوئیل می‌تواند به پایداری تأمین انرژی کمک کند و احتمال بروز مشکلات را کاهش دهد.



اله‌داد همچنین با اشاره به ماندگاری طولانی‌مدت گرما و افزایش دما در ماه‌های گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار تأمین برق و گاز و خسارت‌های واردشده، تلاش گروهی فعالان صنعت برق و همراهی مردم موجب شد خدمت‌رسانی به مشترکان بدون بروز مشکلات جدی ادامه پیدا کند.



احیای ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی در طرح مهتاب



مدیرعامل توانیر در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با مصارف غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه برق گفت: در هفت ماه گذشته و در قالب طرح مهتاب، ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی احیا شده است.



وی افزود: در همین مدت حدود ۴۰۰ هزار کنتور معیوب و بیش از ۴۵۰ هزار انشعاب برق غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است که بخش قابل‌توجهی از انشعابات غیرمجاز به ویلاها و ساخت‌وسازهای غیررسمی در حاشیه شهرها و روستاها مربوط بوده است.



اله‌داد همچنین از جمع‌آوری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر کابل غیرمجاز خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش تلفات شبکه و مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی انجام شده و همچنان ادامه دارد.



وی با اشاره به نقش مشارکت عمومی در شناسایی تخلفات برق اظهار کرد: گزارش‌های مردمی کمک قابل‌توجهی به شناسایی مصارف غیرمجاز کرده است و سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ نیز در دریافت گزارش‌های مردمی و شناسایی تخلفات نقش مؤثری داشته است.



شناسایی بار ۲ هزار مگاواتی استخراج غیرمجاز رمزارز



مدیرعامل توانیر در بخش دیگری از این نشست به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته ۱۷ هزار دستگاه ماینر جمع‌آوری شده است.

به گفته اله‌داد، با همکاری نهادهای مختلف حدود ۲ هزار مگاوات بار مربوط به استخراج رمزارز در کشور شناسایی شده که بخشی از آن نیز با اقدامات نظارتی و اجرایی جمع‌آوری شده است.



وی با اشاره به موضوع دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و استفاده غیرمجاز از انرژی تأکید کرد: ریشه بخشی از این تخلفات به ارزان بودن انرژی و فاصله میان قیمت واقعی و قیمت تمام‌شده با تعرفه‌های دریافتی بازمی‌گردد، با این حال حتی در شرایط فعلی نیز برخی مشترکان از پرداخت هزینه انرژی مصرفی خودداری می‌کنند.



اله‌داد همچنین از استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند برای مدیریت مصرف خبر داد و گفت: اولویت توانیر مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و بدمصرف است و در این زمینه با استفاده از کنتورهای هوشمند، اخطار و اعمال محدودیت، تلاش می‌کنیم مصرف این گروه از مشترکان را کنترل کنیم.



تداوم فعالیت صنعت برق با وجود محدودیت‌های جنگی



مدیرعامل توانیر در ادامه با اشاره به عملکرد فعالان صنعت برق در ماه‌های گذشته گفت: با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های جابه‌جایی تجهیزات و مسدود بودن برخی مسیرهای تأمین تجهیزات اصلی، صنعت برق با اتکا به دانش و توان سازندگان داخلی به فعالیت خود ادامه داده است.



وی با قدردانی از پیمانکاران، سازندگان و مجریان صنعت برق افزود: فعالان این صنعت در روزهای جنگ با وجود مشکلات مالی و آگاهی از محدودیت منابع پرداخت، برای کمک به صنعت برق پای کار بودند و انتظار داریم این همکاری در روزهای پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد.



اله‌داد همچنین با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی فعالان این صنعت با وجود محدودیت‌های موجود است.



وی در پایان با درخواست از مشترکان برای پرداخت به‌موقع صورتحساب‌های برق، تأکید کرد: وصول مطالبات و مدیریت مصرف در کنار اصلاح تدریجی اقتصاد برق، از الزامات تأمین منابع مالی و استمرار خدمات پایدار در صنعت برق کشور است.