آمادگی صنعت برق برای مدیریت افت احتمالی فشار گاز در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد شامگاه پنجشنبه شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران، آخرین وضعیت شبکه برق، اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری و برنامه‌های این شرکت در حوزه مدیریت مصرف و کاهش تلفات را بررسی کرد.

اله‌داد با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق برای عبور از دوره اوج مصرف تابستان، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، فشارهای موجود و آسیب‌های واردشده به تأسیسات، مجموعه صنعت برق با اتکا به توان تخصصی نیروها و تلاش شبانه‌روزی توانست تابستانی پرچالش را با حفظ پایداری شبکه پشت سر بگذارد.

وی با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی در فصل زمستان افزود: احتمال افت فشار گاز در برخی مناطق، به‌ویژه مناطق شمالی کشور، ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و طراحی سناریوهای مختلف برای مدیریت شبکه برق را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه در زمستان باید بر پایه برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و اجرای به‌موقع تدابیر فنی انجام شود تا محدودیت‌های احتمالی به حداقل برسد.

غرب مازندران در کاهش تلفات پیشرو است

اله‌داد همچنین کاهش تلفات شبکه را از اولویت‌های مهم صنعت برق عنوان کرد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اجرای برنامه‌های هدفمند و اقدامات میدانی توانسته است در این حوزه عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد و از کسب رتبه نخست کشور در طرح ملی «مهتاب» خبر داد.

وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اجرای طرح «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» توانسته است به مدت پنج هفته متوالی رتبه نخست کشور را در این طرح به خود اختصاص دهد.

وی همچنین از افزایش ۷۰۰ درصدی فروش و واگذاری انشعابات غیردائم در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: این روند در راستای ساماندهی اشتراک‌ها و کاهش مصارف غیرمجاز دنبال شده است.

اجرای ۱۴۰ مانور برای افزایش تاب‌آوری شبکه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در بخش دیگری از گزارش خود به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری شبکه اشاره کرد و افزود: با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های منطقه، روند تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار با رشد ۷۲ درصدی همراه شده است.

وی ادامه داد: در قالب «طرح سامان» و با هدف نگهداری پیشگیرانه و شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر، ۱۴۰ مانور عملیاتی با مشارکت ۳۷۰ اکیپ تخصصی در ۱۲۰ فیدر اجرا شد که طی آن پنج هزار و ۱۸۹ نقطه از شبکه اصلاح و بهینه‌سازی شد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در غرب مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی این منطقه با ظرفیت شش مگاوات در کجور به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین احداث یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در منطقه جنت‌رودبار رامسر با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.