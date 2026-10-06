به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی، ظهر سه‌شنبه در آیین جشن عاطفه‌ها در مدرسه فروغ اندیشه در شهر دیّر، ضمن قدردانی از مشارکت فعال نهادها و خیرین، بر ضرورت حفظ کرامت انسانی در فرآیند یاری‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد.

فرماندار دیّر، فضای امنیت و آرامش حاکم بر مراکز آموزشی را مرهون خون شهدا دانست و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهید مهدی بحرانی اظهار کرد: شهدای گران‌قدر ما جان خود را فدا کردند تا امروز دانش‌آموزان این مرز و بوم بتوانند با طیب خاطر و در امنیت کامل به امر تحصیل و خودسازی بپردازند. تداوم راه این شهدا، بزرگترین وظیفه و رسالت نسل امروز است.

سجادی با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها به عنوان فرصتی برای تمرین نوع‌دوستی، تصریح کرد: همه ما واقفیم که مساعدت‌ها و کمک‌های مالی باید توأم با حفظ عزت‌نفسِ دریافت‌کننده باشد. هرگز در این مسیر نباید خدای‌ناکرده منتی بر سر کسی گذاشته شود؛ چرا که کمک به همنوعان نه یک تفضل، بلکه وظیفه‌ای شرعی، اخلاقی و انسانی است که بر عهده همه ما قرار دارد.

فرماندار دیّر با تقدیر از تعامل سازنده میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش شهرستان، این هم‌افزایی را الگویی موفق برای رفع دغدغه‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش دانست.

سجادی با اشاره به گستردگی فرهنگ احسان در این شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار دانش‌آموز در ۱۱۲ مدرسه شهرستان دیّر حضور دارند که همگی در جشن عاطفه‌ها مشارکت فعال دارند. هدف اصلی ما این است که با این همیاری‌ها، جامعه به سمتی حرکت کند که هیچ دانش‌آموزی در آستانه سال تحصیلی به دلیل مشکلات مالی، از حداقل‌های مورد نیاز برای حضور در مدرسه محروم نماند.