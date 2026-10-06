به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی ظهر سه شنبه در آیین جشن عاطفه‌ها در مدرسه فروغ اندیشه شهر دیّر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، امام شهید، به ویژه شهدای دانش‌آموز، اظهار داشت: جشن عاطفه‌ها تنها یک رویداد نمادین نیست، بلکه تجلی‌گاه عزم ملی و همبستگی مردم ایران برای دستگیری از دانش‌آموزان نیازمند و آینده‌سازان این سرزمین است.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای سیاه‌نمایی علیه وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: برخلاف تبلیغات دشمن، ملت ایران با حضور در صحنه‌های همدلی و نوع‌دوستی، پاسخ یاوه‌گویی‌ها را با میدان عمل دادند. مشارکت خیرین و مردم شریف دیّر در این ایام نشان داد که هیچ دانش‌آموزی در این شهرستان به دلیل مشکلات مالی از گردونه تحصیل باز نمی‌ماند.

حسینی با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد، گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اداره آموزش و پرورش، مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه، بنیاد برکت، بنیاد علوی و همچنین حمایت‌های ویژه فرماندار، ائمه جمعه و دیگر مسئولان شهرستان، توانستیم از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان بهره ببریم.

وی افزود: در همین راستا، چهار هزار پاکت ویژه جمع‌آوری کمک‌ها در مدارس ابتدایی شهرستان توزیع شد و با همراهی شرکت‌ها و خیرین، بخش عمده‌ای از اقلام نوشت‌افزاری برای دانش‌آموزان تحت پوشش تهیه و توزیع گردید.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر از یک اقدام ویژه در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما این بود که هیچ دانش‌آموزی در سطح شهرستان بدون کفش نو به مدرسه نرود که خوشبختانه با انعقاد قرارداد با فروشگاه‌های منتخب و صدور حواله برای دانش‌آموزان نیازمند، این مهم محقق شد.

حسینی خاطرنشان کرد: شهرستان دیّر به دلیل اعتقادات والای مردم و مشارکت گسترده در طرح‌های خیرخواهانه، همواره یکی از شهرستان‌های پیشرو در استان بوشهر در برگزاری جشن عاطفه‌ها بوده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای کمک به رفع مشکلات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان نیازمند با رایزنی‌های صورت‌گرفته با برخی شرکت‌ها خبر داد.