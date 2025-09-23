فرماندار دیر: عزت و اقتدار ایران مرهون ایثار شهدا و رزمندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ ایثار و مقاومت با شعار توسعه عدالت آموزشی، ایران برای مدرسه و مدرسه برای ایران گفت: امروز روزی ارزشمند است که باید یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانشآموز، پنج هزار شهید معلم و بهویژه ۲۶ شهید دانشآموز این شهرستان را گرامی داشت.
وی افزود: سردار شهید محمد خالدی که در همین آموزشگاه درس میخواند، جان خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کرد و شهید طالب ابراهیمی نیز بهعنوان شهید شاخص کشوری مایه افتخار مردم دیر است. ما تا ابد مدیون جانبازان، ایثارگران، آزادگان و خانوادههای شهدا هستیم.
فرماندار دیر با اشاره به نقش جوانان این شهرستان در دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ۴۵ سال پیش فرزندان همین منطقه مدرسه و دانشگاه را رها کردند و با تبدیل قلمها به سلاح، به خط مقدم جبههها رفتند. امروز امنیت و اقتدار ایران عزیز مدیون همان بزرگان است.
سجادی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۱۴ هزار و ۶۷۲ دانشآموز در شهرستان دیر سال تحصیلی خود را آغاز کردند، گفت: پروژه مهر با تلاش سرپرست آموزش و پرورش و مدیران مدارس به خوبی اجرا شد و خوشبختانه هیچ کلاس درسی در شهرستان بدون معلم نمانده است.
وی تاکید کرد: اگر در جایی حتی یک کلاس بدون معلم باشد، همه ما مدیران افتخار میکنیم که خود سر کلاس حاضر شویم و تدریس کنیم. امروز باید دانشآموزان روحیه پرسشگری و مطالبهگری را بیاموزند، چراکه فلسفه شورای دانشآموزی تمرینی برای دموکراسی و مشارکت است.
فرماندار دیر در ادامه اصحاب رسانه را همراه جدی پروژه مهر دانست و گفت: رسانهها بازوی قدرتمندی برای آموزش و پرورش هستند و باید در مسیر حل مشکلات این نهاد همراه باشند.
وی همچنین بر اهمیت توجه به پرورش مهارتهای فردی و اجتماعی دانشآموزان تاکید کرد و اظهار داشت: جایگاه برگزاری برنامههای مدرسه باید به دانشآموزان واگذار شود؛ اینجا محل شکوفایی استعدادهاست از مدیران میخواهم کلاسهای فن بیان و مهارت سخنوری را برای دانشآموزان برگزار کنند تا شاهد پرورش مجریان و نخبگان آینده باشیم.
