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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

زنگ ایثار و مقاومت در دیر نواخته شد

زنگ ایثار و مقاومت در دیر نواخته شد

بوشهر- زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور در مدارس دیر نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح چهارشنبه در مراسم زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه‌ای شهر دیّر برگزار شد، با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز شهرستان اظهار کرد: امروز سال تحصیلی جدید برای ۱۳ هزار و ۶۰۱ دانش‌آموز این شهرستان در ۱۲۲ مدرسه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، هیچ کلاسی در دیّر بدون معلم نیست بیان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان آموزش و پرورش و پشتیبانی شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان، تمامی ۱۲۲ مدرسه دیّر آماده‌سازی شده و پروژه مهر به بهترین شکل ممکن اجرا شده است تا روند آموزش دانش‌آموزان بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای آغاز شود.

زنگ ایثار و مقاومت در دیر نواخته شد

فرماندار شهرستان دیّر با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش زیرساخت‌های آموزشی شهرستان افزود: در سال جاری بیش از ۵۴ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فضاهای آموزشی و ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز به‌صورت ویژه برای تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان اختصاص یافته است و مجموعه مدیریت شهرستان برای تأمین نیازهای آموزشی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی، سرمایه انسانی و دانش‌آموزان را ثروت واقعی کشور دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و دانش‌آموزان کوشاست، نه صرفاً منابع زیرزمینی. دانش‌آموزان ما باید با الگوبرداری از شهدا و با اراده، تلاش و برنامه‌ریزی، قله‌های علمی را فتح کرده و آینده ایران اسلامی را بسازند.

زنگ ایثار و مقاومت در دیر نواخته شد

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در مدارس تأکید کرد و از مدیران، معلمان و مربیان پرورشی خواست تا ابعاد ارزشی و اقتدار کشور را برای نسل جوان تشریح کنند.

کد مطلب 6956269

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