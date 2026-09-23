زنگ ایثار و مقاومت در دیر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح چهارشنبه در مراسم زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه‌ای شهر دیّر برگزار شد، با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز شهرستان اظهار کرد: امروز سال تحصیلی جدید برای ۱۳ هزار و ۶۰۱ دانش‌آموز این شهرستان در ۱۲۲ مدرسه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، هیچ کلاسی در دیّر بدون معلم نیست بیان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان آموزش و پرورش و پشتیبانی شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان، تمامی ۱۲۲ مدرسه دیّر آماده‌سازی شده و پروژه مهر به بهترین شکل ممکن اجرا شده است تا روند آموزش دانش‌آموزان بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای آغاز شود.

فرماندار شهرستان دیّر با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش زیرساخت‌های آموزشی شهرستان افزود: در سال جاری بیش از ۵۴ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فضاهای آموزشی و ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز به‌صورت ویژه برای تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان اختصاص یافته است و مجموعه مدیریت شهرستان برای تأمین نیازهای آموزشی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی، سرمایه انسانی و دانش‌آموزان را ثروت واقعی کشور دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و دانش‌آموزان کوشاست، نه صرفاً منابع زیرزمینی. دانش‌آموزان ما باید با الگوبرداری از شهدا و با اراده، تلاش و برنامه‌ریزی، قله‌های علمی را فتح کرده و آینده ایران اسلامی را بسازند.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در مدارس تأکید کرد و از مدیران، معلمان و مربیان پرورشی خواست تا ابعاد ارزشی و اقتدار کشور را برای نسل جوان تشریح کنند.

