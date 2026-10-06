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کد مطلب 6969809
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

سامانه بارشی جدید در راه غرب کشور

سامانه بارشی جدید در راه غرب کشور

کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از غرب و بارش باران در شمال‌غرب، غرب و حاشیه زاگرس خبر داد.

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