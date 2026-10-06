دریافت 2 MB کد مطلب 6969809 https://mehrnews.com/x3dfT2 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ کد مطلب 6969809 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ سامانه بارشی جدید در راه غرب کشور کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از غرب و بارش باران در شمالغرب، غرب و حاشیه زاگرس خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر تا جمعه آرام است خسارت سیلاب به کشاورزی خوزستان ۶۶۰ میلیارد ریال است دستورالعمل بومی آمادگی در برابر النینو در یزد ابلاغ شد آققلا گرمترین نقطه گلستان در ۱۴ مهر؛ تنگراه خنکترین منطقه استان موجهای کمدامنه در راه گلستان؛ احتمال بارش پراکنده تا پایان هفته برچسبها سازمان هواشناسی آب و هوا پیش بینی وضعیت هوای امروز
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