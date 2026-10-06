وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر تا جمعه آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از عصر امروز (سه شنبه) تا روز (جمعه)، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است، بنابراین در این مدت غبار محلی، در اواسط روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط، مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.