به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان از جمله بارش‌های رگباری، سیلاب، خشکسالی‌های متناوب و وجود بافت‌های تاریخی و فرسوده، این دستورالعمل با رویکرد بومی‌سازی و متناسب با شرایط استان تدوین و ابلاغ شده است.

وی افزود: در بخش پیش‌بینی، پایش و هشدار زودهنگام، اداره‌کل هواشناسی موظف است پیش‌بینی‌ها را با تمرکز بیشتر بر هسته‌های بارش همرفتی و رگباری انجام دهد و سامانه‌های هشدار سریع و اطلاع‌رسانی به ساکنان مناطق در معرض خطر، به‌ویژه حاشیه رودخانه‌های فصلی، به‌روزرسانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز موظفند پیش از آغاز بارش‌ها نسبت به لایروبی، پاکسازی و رسوب‌برداری قنوات، مسیل‌ها و کانال‌های آب و ایمن‌سازی دهانه پل‌ها و آب‌نماها اقدام کنند.

بالاکتفی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در حوزه زیرساخت گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی باید پل‌ها و آب‌گذرها و دامنه‌های مستعد ریزش را در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای یزد-کرمان، یزد-اصفهان و محورهای کوهستانی، بررسی و ایمن‌سازی کند. سازمان جهادکشاورزی نیز باید برای مدیریت رواناب‌ها و ایمن‌سازی استخرهای ذخیره آب و قنوات کشاورزی و کاهش خسارات احتمالی به باغات و اراضی کشاورزی برنامه‌ریزی کند.

وی از آماده‌سازی ماشین‌آلات سنگین، پمپ‌های لجن‌کش و تجهیزات امدادی در شهرستان‌های مختلف خبر داد و افزود: جمعیت هلال‌احمر و اورژانس نیز موظفند تیم‌های واکنش سریع و آمبولانس‌های مجهز را در نقاط راهبردی و گردنه‌های ارتباطی مستقر کنند.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد همچنین بر ایمن‌سازی تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات در برابر سیلاب و آمادگی برای رفع سریع اختلالات تأکید کرد.

بالاکتفی با اشاره به ضرورت حفاظت از مناطق تاریخی و سکونتگاه‌های در معرض خطر، گفت: در صورت نیاز، دستگاه‌های مسئول باید برای تخلیه اضطراری مناطق پرخطر و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به مناطق حادثه‌دیده اقدام کنند و اداره‌کل میراث فرهنگی نیز تمهیدات لازم برای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر سیلاب و رطوبت را به کار گیرد.

شوی اطلاع‌رسانی هماهنگ و آموزش عمومی درباره خطرات سیلاب ناگهانی، رانش زمین و تردد در آبراهه‌ها را از دیگر محورهای دستورالعمل عنوان کرد و افزود: اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث باید از طریق سخنگوی رسمی ستاد مدیریت بحران منتشر شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در صورت صدور هشدارهای نارنجی و قرمز باید آماده‌باش کامل خود را اعلام کنند و اصل وحدت فرماندهی در مدیریت صحنه عملیات را رعایت کنند.