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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان در ۱۴ مهر؛ تنگراه خنک‌ترین منطقه استان

آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان در ۱۴ مهر؛ تنگراه خنک‌ترین منطقه استان

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا با دمای ۳۱ درجه گرم‌ترین و تنگراه با ۱۰ درجه خنک‌ترین نقطه ثبت‌شده استان در روز سه‌شنبه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، دمای هوا در نقاط مختلف استان در روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ با اختلاف قابل توجهی همراه بوده است.

در این روز، شهرستان آق‌قلا با ثبت دمای ۱۴ تا ۳۱ درجه سلسیوس، گرم‌ترین شهرستان استان گزارش شد. پس از آن، اینچه‌برون با ۳۰ درجه و گرگان، گنبدکاووس، هاشم‌آباد، بندرگز و انبارالوم با ۲۹ درجه سلسیوس، از دیگر مناطق گرم استان بودند.

در مقابل، کمینه دمای ثبت‌شده در میان شهرستان‌های استان مربوط به گرگان با ۱۳ درجه سلسیوس بود و در ایستگاه پارک ملی گلستان در تنگراه، دمای ۱۰ درجه به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، دمای هوا در کارکنده و علی‌آباد بین ۱۴ تا ۲۷ درجه، بندرترکمن بین ۱۵ تا ۲۷ درجه، مراوه‌تپه بین ۱۶ تا ۲۸ درجه، کلاله بین ۱۴ تا ۲۸ درجه و مینودشت بین ۱۶ تا ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شد.

همچنین در گنبدکاووس دمای ۱۵ تا ۲۹ درجه، هاشم‌آباد ۱۴ تا ۲۹ درجه، بندرگز ۱۶ تا ۲۹ درجه و انبارالوم ۱۳ تا ۲۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.

کد مطلب 6970178

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