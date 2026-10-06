خسارت سیلاب به کشاورزی خوزستان ۶۶۰ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهداروندی ظهر امروز سه شنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان در استانداری افزود: بیشترین میزان خسارت مربوط به بخش زراعی در سطح چهار هزار و ۱۷۰ هکتار، ۶ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در بخش باغی نیز در ۲۲ هکتار، میزان خسارت وارده ۱۱۸ هزار میلیون ریال و در بخش دام، طیور و زنبورعسل نیز خسارت به ۲۶۰ راس دام سبک، ۱۰۶ هزار میلیون ریال گزارش شده است.

بهداروندی تصریح کرد: همچنین در بخش ساختمان، تاسیسات، ادوات کشاورزی و منابع آبی نیز ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال خسارت ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال صدور هشدار هواشناسی مبنی بر بارش باران در هفته جاری، بارندگی در برخی نقاط استان باعث جاری شدن سیلاب، ورود آب به منازل و خسارت به بخش های کشاورزی شد.