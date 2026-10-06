دریافت 4 MB کد مطلب 6969812 https://mehrnews.com/x3dfT5 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲ کد مطلب 6969812 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲ تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبان رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبانماه خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است هشدار فراجا درباره استخدام سربازان فراری مهلت معرفی مشمولان کنکوری تا پایان آبان تمدید شد شهادتها رسالت ما را برای حفاظت از این آب و خاک سنگینتر میکند شفیعی کدکنی: ایران سربلند و مستقل میماند برچسبها سربازی نظام وظیفه مشمولان غایب
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