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کد مطلب 6969812
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبان

تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبان

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبان‌ماه خبر داد.

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