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کد مطلب 6969821
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

هشدار فراجا درباره استخدام سربازان فراری

هشدار فراجا درباره استخدام سربازان فراری

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با کارفرمایانی که سرباز فراری را استخدام کنند، حتی در بخش خصوصی، برخورد می‌شود.

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