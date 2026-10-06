دریافت 2 MB کد مطلب 6969821 https://mehrnews.com/x3dfTg ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ کد مطلب 6969821 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ هشدار فراجا درباره استخدام سربازان فراری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با کارفرمایانی که سرباز فراری را استخدام کنند، حتی در بخش خصوصی، برخورد میشود. کپی شد مطالب مرتبط تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبان رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است مهلت معرفی مشمولان کنکوری تا پایان آبان تمدید شد شهادتها رسالت ما را برای حفاظت از این آب و خاک سنگینتر میکند برچسبها سربازی کارفرمایان استخدام نظام وظیفه
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