به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه مشترک حوزه پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر زهرا عابدینی؛ سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر و وحید شالچی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت مذکور، به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شده است آموزش پیشگیری از اعتیاد با عنوان توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندگی دانشجویان نوورود و شبکه همسالان و …، با رویکرد آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و ارائه خدمات مشاوره‌ای انجام شود.

همچنین تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد به موادمخدر، اجرای طرح ویژه ستاد مبارزه با موادمخدر برای همه دستگاه‌های حوزه فرهنگی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز حمایت از جشنواره، پویش و کارزار رسانه‌ای دانشجویی در محیط‌های آموزشی، با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

عابدینی؛ سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، در این جلسه با اشاره به مسئولیت‌های مهم این ستاد در زمینه مدیریت کاهش تقاضا اظهار کرد: ما مکلف هستیم با همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان برنامه هفتم، ۱۰ درصد میزان شیوع اعتیاد را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه ماده ۸۵ قانون، ضمن تفکیک چهار محیط خانواده، آموزشی، کار و…، برای محیط‌های آموزشی اولویت قائل شده است، گفت: ما اکنون با تأکید برنامه هفتم باید سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه نوجوانان و جوانان داشته باشیم.

عابدینی با اشاره به ظرفیت بالای معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در حوزه پیشگیری از اعتیاد، مقابله و کنترل آسیب‌های اجتماعی، از آمادگی ستاد مبارزه با موادمخدر برای همکاری هرچه بیشتر با این وزارت‌خانه به‌منظور پیشبرد اهداف در زمینه پیشگیری از اعتیاد خبر داد.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: ما آماده‌ایم از گروه‌های مختلف دانشجویی همچون انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشجویی در زمینه پیشگیری از اعتیاد بهره ببریم.

وی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت علوم در زمینه پیشگیری از اعتیاد در یک زمین بازی می‌کنند، ابراز امیدواری کرد برنامه سال آتی ستاد و وزارتخانه مذکور کاملاً منسجم باشد و مقدمات آن نیز از سال جاری شروع شود.

وحید شالچی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت قائل شدن به نسل جوان و مخصوصاً دانشجویان، گفت: جامعه دانشگاهی هرچه بتواند به جامعه کمک کند و سطح آگاهی را بالا ببرد، به مقابله با سوءمصرف موادمخدر کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید اقدامات مؤثری در حوزه پیشگیری انجام دهیم، گفت: جامعه دانشگاهی، از جمله دانشجویان، قشر مؤثری هستند.

شالچی بیان کرد: گروه‌های هنری دانشگاهی در حوزه تولید محتوا در زمینه پیشگیری از اعتیاد بسیار می‌توانند کمک‌کننده باشند. همچنین ما با هزینه‌های اندک در دانشگاه‌ها می‌توانیم تولید محتوا انجام دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: باید دانشجویان را در حوزه هنر ترغیب کنیم تا در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال شوند.

وی با اشاره به تجربیات پیشین وزارت علوم در حوزه پیشگیری از اعتیاد، ابراز امیدواری کرد تا شاهد پیشبرد هرچه بیشتر اقدامات در زمینه پیشگیری از اعتیاد باشیم.

قربانی؛ سرپرست اداره‌کل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این جلسه ابراز امیدواری کرد تا این تفاهم‌نامه اثرات خوب و ماندگاری در پیشگیری از اعتیاد کشور داشته باشد و گفت: تفاهم‌نامه یک قرارداد رفتاری است تا با توجه به آن جزئیات یک برنامه را بدانیم و در ریل از پیش تعیین‌شده حرکت کنیم.

وی متذکر شد: به دنبال این هستیم در انتهای برنامه امکان ارزیابی برنامه‌ها وجود داشته باشد و بسنجیم برنامه‌ها تا چه میزان در بلندمدت منجر به محافظت افراد در زمینه پیشگیری از اعتیاد شده است.

قربانی خاطرنشان کرد: ما باید توانمندسازی را نه‌تنها برای فرد، بلکه برای خانواده و جامعه تعریف کنیم.

سرپرست اداره‌کل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: ظرفیت وزارت علوم بکر است و می‌تواند تولیدات بسیاری در زمینه پیشگیری از اعتیاد داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید تغییر باور و نگرش در گروه‌های هدف روی دهد، اگر این اتفاق روی داد، تضمین سلامت‌محور بودن در سایر فعالیت‌های آن‌ها نیز است.

قربانی تمام دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با موادمخدر را به مثابه یک زنجیره دانست که یکدیگر را تقویت می‌کنند و گفت: اکنون استانداردهای پیشگیری می‌گوید اقدامات در زمینه پیشگیری از اعتیاد را باید از زیر سن مدرسه و حتی از دو سالگی شروع کنیم.

سرپرست اداره‌کل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: حوزه وزارت علوم و دانشجویی بسیار اثربخش است و امید داریم با یک سری ابتکار عمل، شاهد اجرای برنامه‌هایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و در حوزه فضای مجازی و رسانه نیز باشیم.