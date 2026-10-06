کشف یک تن مواد مخدر و دستگیری ۱۳ قاچاقچی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فنی و اجرای عملیات منسجم، موفق به شناسایی و انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر شدند.

وی افزود: اعضای این دو باند، مواد مخدر را از مناطق شرقی کشور به سمت مناطق مرکزی جابه‌جا می‌کردند که در عملیات‌های انجام‌شده، یک تن انواع مواد مخدر کشف، ۱۳ نفر دستگیر و هفت دستگاه خودروی جاساز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۶ تن مواد مخدر در استان کشف شده است.

دلیری همچنین از افزایش ۱۳۶ درصدی برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در حوزه مقابله با خرده‌فروشان نیز ۲ هزار و ۱۵۹ نفر دستگیر و ۳۱ باند منهدم شده است.

وی تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با جدیت و به صورت مستمر در دستور کار پلیس استان یزد قرار دارد.