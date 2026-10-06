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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

دستگیری ۲ خرده فروش مواد مخدر در شاهرود؛ انواع مواد مخدر کشف شد

دستگیری ۲ خرده فروش مواد مخدر در شاهرود؛ انواع مواد مخدر کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر توسط کلانتری ۱۷ مجن خبر داد و گفت: ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی از متخلفان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر فعالیت خرده فروشان مواد مخدر در مجن موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با تاکید به اینکه مأموران کلانتری ۱۷ مجن برای پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز اقدامات لازم را انجام دادند، اضافه کرد: با رد زنی محلات شناسایی متخلفان به سرعت انجام گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: از متخلفان ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط شده است.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم به محض مشاهده مواد مشکوک حتما مراتب را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 6969719

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